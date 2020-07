Son Altesse Justin

Alors, vous avez bien célébré la fête du Canada, les amis ?

Vous avez bien mangé, bien bu, et avez la peau du ventre bien tendue ?

Parfait !

Car, comme la cigale qui a chanté tout l’été, le temps est maintenant venu de payer.

LA POULE AUX ŒUFS D’OR

Comme vous le savez, depuis quelques mois, Justin Trudeau pond littéralement des lingots d’or.

Vous lui pesez sur le nez et tirez son oreille droite, et cocorico !, il vous sort un milliard de dollars d’on ne sait où.

C’est ainsi qu’au cours des dernières semaines, notre PM a distribué, en programmes d’aide de toutes sortes, plus de 170 milliards de dollars.

Oui, mesdames, messieurs : 17, suivi de dix zéros.

Cent soixante-dix milliards de dollars qui s’ajoutent au trou sans fond que notre PM a creusé avec une pépine, de novembre 2015 à mars 2020, alors que le ragoût de pangolin n’était pas encore connu des gastronomes du monde entier et que l’économie du pays allait super bien !

Si ça continue, le père Noël devra se chercher un autre job...

Mais que voulez-vous : c’est ça, la recette Trudeau.

Un jour, tu pleures, le lendemain, tu distribues des cadeaux. Un jour, tu pleures, le lendemain, tu distribues des cadeaux.

C’est un vieux truc de Magic Tom : pendant que tu mets ta main droite sur ton cœur, les contribuables (qui ont les yeux pleins d’eau) ne voient pas que tu mets ta main gauche dans leur portefeuille.

Et tout ça se fait alors que le Parlement ne siège pas depuis la mi-mars.

Pas mal pour un gouvernement minoritaire, non ?

Pas de vote, pas de budget, pas de mise à jour économique, pas de débat !

La démocratie attendra, Super Justin a un virus à combattre !

PAYER DES BÉNÉVOLES

Dernier cadeau de Sieur Justin : un programme de 900 millions de dollars destiné à payer les jeunes qui font du bénévolat.

Non, non, je n’ai pas fait d’erreur de frappe : le gouvernement du Canada va bel et bien PAYER les jeunes pour faire du BÉNÉVOLAT.

C’est quoi, la suite ? Envoyer des côtes levées aux végétaliens ?

Et qui va gérer ce formidable, ce fabuleux programme tout droit sorti de la grosse poche rouge de Père Justin (ce qui veut dire : de notre petite poche à nous) ?

Le gouvernement ? Bien sûr que non, voyons ! Quelle idée !

Ça sera l’organisme caritatif WE.

Dont l’ambassadrice principale est – roulement de tambour – Sophie Grégoire-Trudeau !

Et dont l’un des plus illustres conférenciers est – sortez les trompettes – Justin Trudeau !

Mais tout ça n’est que coïncidence, hasard, synchronie, concordance, chance, veine, occurrence.

Surtout, n’y voyez AUCUN lien !

Et combien cet organisme CARITATIF sera PAYÉ pour ses beaux services ?

Dix-neuf millions cinq cent mille dollars.

De VOTRE argent.

Tout ça, sans appel d’offres, sans débat en chambre, sans vote.

Que voulez-vous, il y a un virus...

Que peut le processus démocratique contre les chauves-souris ?

LENDEMAINS DE FÊTE

Alors, j’espère que vous avez apprécié vos feux d’artifice, hier, vos drapeaux (car, non, les Canadiens ne les ont pas oubliés, eux) et vos belles grosses queues de castor.

Car vous allez payer.

En tabarnak, comme dirait Plume (mais pas Pierre Lapointe).