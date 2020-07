Un autre randonneur a été attaqué par un ours sur la Côte-Nord

Une personne s’est fait attaquer par un ours mercredi aux Bergeronnes, sur la Côte-Nord. C’est la deuxième fois en deux semaines qu’un événement du genre s’y produit.

Un homme qui marchait seul dans le sentier des Morillons a été vraisemblablement attaqué par une maman ourse accompagnée de son ourson. Le tout s'est déroulé rapidement.

La victime a subi des blessures mineures et on ne craint pas pour sa vie.

La femelle semble avoir voulu protéger son petit.

Les circonstances de l'incident sont semblables à celles de la première attaque survenue le 19 juin dans le même sentier. Il s'agirait du même animal.

Plusieurs mesures avaient été alors mises en place pour assurer la protection des randonneurs, selon les agents de protection de la faune.

Les mesures ont été renforcées à la suite de la deuxième attaque. Deux cages et des pièges ont notamment été installés pour capturer la bête.

Le sentier est actuellement fermé et le périmètre de sécurité a été élargi.

Des agents sont aussi présents près du chemin et ont intensifié la sensibilisation auprès de la population.

Les randonneurs doivent demeurer vigilants dans le secteur et rester calmes s'ils rencontrent un ours. Il est recommandé de ne pas faire de gestes brusques et de se retirer dans ce genre de situation.