Un suspect recherché pour un vol à main armé à Rivière-du-Loup

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour identifier un suspect qui a commis un qualifié dans un dépanneur de Rivière-du-Loup en février dernier.

Le 12 février, vers 16h30, un homme s’est présenté dans un dépanneur de la rue Lafontaine armé d’un objet contondant. Menaçant le commis avec celui-ci, le suspect l’a forcé à lui remettre le contenu du tiroir-caisse du commerce avant de prendre la fuite.

À l’extérieur, son complice l’attendait au volant d’un véhicule de marque Chevrolet Cruze, quatre portes, de couleur bleu foncé et construit entre 2011 et 2015. Les deux individus ont par la suite quitté les lieux par la rue Saint-Marc, en direction ouest.

L’homme qui a menacé le commis est de corpulence moyenne et «tenait des propos plus ou moins cohérents lors de l’événement», selon la Sûreté du Québec. Lors du vol, il portait un chandail à capuche avec des motifs camouflage bleus, gris et blanc.

► Toute personne possédant de l’information sur cet événement ou pouvant permettre de retracer cet individu est priée de communiquer en toute confidentialité avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.