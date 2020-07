Un téméraire de 97 ans

Photo courtoisie

Michel Drolet, président du groupe de golfeurs Les Téméraires, qui évoluent régulièrement au club de golf Royal Québec de Boischatel, me signale qu’un de leurs membres, Réal Verreault (photo), de Québec, a célébré son 97e anniversaire de naissance le 20 juin dernier. M. Verreault, originaire de St-Félicien, au Lac-St-Jean, joue encore son 18 trous trois fois par semaine à pied et revient régulièrement avec une carte d’un pointage inférieur à 90. Bravo à ce golfeur exceptionnel !

Trou d’un coup

Photo courtoisie

Permettez-moi de souligner la performance de Mireille Papillon (photo), de Fossambault-sur-le-Lac, qui a réussi, le 13 juin dernier, son premier trou d’un coup en carrière. Mireille a réalisé son exploit au trou numéro 9 du club de golf Lac Sergent à l’aide de son bois 7 sur une distance de 115 verges. Il a fallu quelques minutes avant que Mireille ne réalise que sa balle avait disparu au fond de la coupe. Les trois autres membres du quatuor de Mireille, son conjoint Yvon Sanfaçon et un couple d’amis, Jacques Labbé et Aline Boies, n’en sont pas encore revenus.

Exploit golfique

Photo courtoisie

Grosse année pour Michel Bellavance (photo), directeur du développement des affaires du Groupe JD Boischatel. Mikee (pour les intimes) a réussi un trou d’un coup, le 21 juin dernier, au trou numéro 15 du club de golf La Tempête de Lévis en utilisant savamment son fer 8 sur une distance de 157 verges alors qu’il était le dernier à exécuter son coup au sein de son quatuor. Ses partenaires de jeu, Sylvain Boudreau, Alain Maranda et Patrick Renaud, en parlent encore.

Anniversaires

Photo courtoisie

Margot Robbie (photo), actrice (Le Loup de Wall Street) et productrice australienne, 30 ans... Lindsay Lohan, actrice et chanteuse américaine, 34 ans... Johnny Weir, patineur artistique américain, 36 ans... Joe Thornton, joueur de hockey de la LNH (Sharks), 41 ans... Dany Bédar, auteur-compositeur-interprète québécois, 44 ans... Stéphan Bureau, animateur (Les grandes entrevues Juste pour rire), 56 ans... Jerry Hall, ex-mannequin, actrice de télé et de cinéma, 64 ans... Vicente Fox, ex-président du Mexique de 2000 à 2006, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 juillet 2019. Lee Iacocca (photo), 94 ans, une légende de l’industrie automobile qui a contribué à la popularité de l’emblématique Ford Mustang et qui a sauvé Chrysler de la faillite... 2018. Henry Butler, 69 ans, pianiste américain de jazz... 2016. Anatole Corriveau, 90 ans, honorable juge à la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec, de 1970 à 1995... 2015. Charlie Sanders, 68 ans, joueur de football américain avec les Lions de Détroit (NFL), de 1968 à 1977... 2008. Solange Harvey, 77 ans, courriériste du cœur pendant 25 ans... 1961. Ernest Hemingway, 62 ans, romancier et nouvelliste américain.