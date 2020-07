Vers un retour possible du baseball à Trois-Rivières et à Québec?

Minuit moins cinq. Voilà comment se résume la situation d'un éventuel retour du baseball à Trois-Rivières et à Québec.

Les organisations des Aigles et des Capitales n'ont toujours pas reçu le feu vert officiel de la Santé publique et des différents paliers de gouvernement pour débuter le tournoi à l'intérieur des frontières canadiennes.

Si le tournoi a bel et bien lieu, ce sera à quatre équipe qu'il se fera.

Le plan prévoit entre autres la participation des Aigles de Trois-Rivières, des Capitales de Québec et d'une troisième formation incluant des joueurs canadiens professionnels et/ou semi-professionnels.

Pour faire un tournoi viable, il faudrait une quatrième équipe. Le problème vient de cette dernière.

La dernière formation pourrait regrouper une trentaine de joueurs provenant des États-Unis, mais il manque toujours cette confirmation.

Des pourparlers ont eu lieu mercredi avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne.

«On nous a confirmé que c'était possible, mais qu'il reste énormément de paperasse à faire concernant la quarantaine des joueurs et l'autorisation du Québec et du Canada! S'ils viennent, on voudrait qu'il fasse leur camp d'entraînement pendant leur quarantaine, à huit clos. Sinon, on va commencer la saison fin août et il va être trop tard», explique René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

Matchs devant spectateurs

Si le projet fonctionne, le Stade Quillorama de Trois-Rivières et le Stade Canac de Québec pourraient être dans les premiers établissements à accueillir des événements sportifs devant une foule.

Selon les deux organisations, tout est prêt pour faire respecter la distance de deux mètres.

Par exemple à Trois-Rivières, 1200 personnes pourraient assister aux matchs alors que le stade compte une capacité totale de 4000 places.

De plus, en Mauricie comme dans la Capitale-Nationale, les deux stades sont à ciel ouvert et comptent des sections avec des entrées et sorties individuelles qui se transformeront en sens uniques.

Les spectateurs devront porter obligatoirement un masque lorsqu'ils circuleront dans les corridors du stade.

Date limite

Michel Laplante des Capitales et René Martin des Aigles espèrent recevoir une réponse d'ici vendredi de la part des autorités, à savoir s'ils pourront débuter ce tournoi dès le 22 juillet 2020.