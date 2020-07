Voici sur quoi travaillent les développeurs d’applications à Montréal

En entrevue pour la section Techno du Journal, trois rencontres avec les dirigeants derrière les applis de Relax Melodies, de Massive Technologies et de Budge Studios.

M. Simon Alex Bérubé, PDG et cofondateur d’Ipnos Software pour l’appli Relax Melodies

Très populaires, les applications de suivi du sommeil et de relaxation sont en pleine effervescence. Quel est leur potentiel à plus ou moins long terme ?

Les applications de sommeil et de relaxation connaissent une forte hausse de popularité depuis plusieurs années et cette tendance s’est encore accélérée dans les derniers mois en raison du stress que l'on vit tous. Des applications comme Relax Melodies peuvent apporter un soulagement en aidant les gens à briser le cycle du stress et des problèmes de sommeil.

Lorsqu'elles sont utilisées régulièrement, les applications de sommeil deviennent une partie importante d'une routine de sommeil saine. Comme le rythme de la vie semble toujours s'accélérer et générer davantage de stress, force est de croire que les applications de sommeil et de relaxation deviendront de plus en plus utiles.

Ipnos Software

Puisque vos bureaux y sont logés, quels attraits de Montréal appréciez-vos pour développer votre croissance ?

Montréal est l’endroit idéal pour être une startup technologique. Son environnement dynamique nous motive à être les meilleurs dans notre domaine et de travailler à nous améliorer chaque jour.

C’est ce dynamisme qui nous pousse à être agiles et adaptables. En modifiant notre offre de service pendant la Covid-19 nous sommes parvenus à être parmi les 5 applications de bien-être qui ont connu le plus d'utilisation entre mars et mai aux États-Unis.

Le talent à Montréal est également parmi les meilleurs au monde. Une bonne équipe fait un excellent produit, et nous le voyons chez Relax Melodies.

Parlez-nous de vos plus grands succès que vous avez eus avec vos applications mobiles.

En tant que compagnie québécoise sans investisseurs externes, nous sommes très fiers de parvenir à être compétitifs avec les joueurs sur le marché américain qui ont levé plusieurs dizaines de millions de dollars en investissement.

Nous avons atteint 50 millions de téléchargements en 2019. Nous voyons cela comme un témoignage du travail acharné que nous mettons dans chaque aspect de l'application, autant au niveau des sons que des méditations que de la conception visuelle.

Nous avons aussi récemment été nommés la meilleure application de méditation pour le sommeil par review.com et en 2018 nous étions l’application la mieux cotée sur l’App Store toutes catégories confondues !

Nous sommes fiers d'amener une approche différente des autres produits de notre catégorie. Rendre l'application hautement personnalisable permet à chaque utilisateur d'être l'artisan de son propre sommeil. Notre approche signifie que nous prenons très au sérieux les commentaires des utilisateurs et les intégrons dans toutes les fonctionnalités que nous développons.

Ipnos Software

Quel est le potentiel des montres intelligentes comme l’Apple Watch pour une jeune société informatique comme la vôtre ?

Depuis les 11 dernières années, nous travaillons toujours pour être à la pointe des nouvelles technologies. Avec le suivi du sommeil offert par l’Apple Watch, nous pourrons avoir du feedback supplémentaire pour améliorer l’efficacité de notre produit et ainsi aider les gens à mieux dormir.

M. Fayez Salka, cofondateur de Massive Technologies pour l’appli AR Pianist

Comment est née l'idée d'apprendre le piano avec les technologies de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) ?

Depuis que nous avons commencé avec notre premier produit, Piano 3D, en 2014, nous savons que l'avenir de l'expérience musicale et de l'éducation sera dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. À l'époque, nous avions la vision, mais nous n'avions pas le support pour la réaliser. Nous avons déjà fait quelques prototypes avec des casques RV prêts à l'emploi, mais le marché pour ceux-ci était très petit. Mais en 2017, ARKit a été introduit et soudain, des millions d'utilisateurs peuvent faire l'expérience de la réalité virtuelle en utilisant les iPhone et iPad qu'ils possèdent déjà. C'était le support idéal pour que nous puissions apporter les premières bases de notre vision.

Massive Technologies

Quelle est l'efficacité de cette technique pour apprendre le piano ? Et quels sont les prérequis pour les débutants (instruments, connaissances de base) ?

Avec la réalité augmentée, l'utilisateur est capable de voir les notes qu'il est censé jouer projetées sur son vrai piano. Et avec notre dernière application, AR Pianist, nous projetons également un pianiste virtuel qui les guidera à travers la technique de doigté exacte requise pour jouer les morceaux. Cette technologie permet également à l'utilisateur de ralentir la chanson jusqu'à 100 fois et de voir tous les mouvements complexes de la main en détail, et sous l'angle qu'il choisit. Cela réduit considérablement les frais et les contraintes nécessaires à l'apprentissage des pièces de musique au piano et rend le processus d'apprentissage des instruments de musique très intuitif, sans aucun préalable pour commencer. Notre technologie nous permet d'offrir cette expérience aux utilisateurs qu'ils utilisent un appareil mobile (iPhone ou iPad), ou qu'ils portent un casque RV ou RA.

Les possibilités de RV et de RA sont pratiquement infinies. Avez-vous d'autres projets impliquant ces technologies ?

Bien que notre plan initial ait été d'offrir un nouveau type d'expérience d'apprentissage aux utilisateurs de RV et de RA, notre vision va au-delà de cela. Nous travaillons actuellement à la sortie du premier concert de piano virtuel en réalité augmentée, utilisant ARKit. Les fans pourront assister au concert virtuellement et regarder la performance en réalité augmentée sous tous les angles en utilisant leur iPhone ou iPad. Nous collaborons actuellement avec de grands artistes pour notre premier concert virtuel. Nous ne pouvons pas encore les nommer, mais assurez-vous de garder un œil sur eux !

Des annonces passionnantes ont également été faites lors du récent WWDC. L'une d'entre elles est une nouvelle fonctionnalité CoreML dans iOS 14 qui permet de suivre en temps réel la main à travers la caméra de l'iPhone. Cette fonctionnalité nous permet par exemple de donner aux utilisateurs un retour d'information sur la technique de la main de l'utilisateur lorsqu'il joue du piano ou d'autres instruments de musique.

Massive Technologies

M. Michael Elman, PDG de Budge Studios créateur de jeux pour enfants

Depuis combien de temps développez-vous des jeux pour les tout-petits ?

Budge Studios est né en 2010, au même moment que le lancement du iPad. Depuis ce jour, nous avons publié plus de 50 applications dans l’App Store ! Chaque application a été créée ici dans notre studio à Montréal.

Budge Studios

Quels avantages voyez-vous à la plateforme iOS par rapport à celle d’Android ?

Le iPad est la tablette la plus utilisée au monde, tout particulièrement par les enfants et les familles. C’est un super appareil pour lequel développer, car la taille de l'écran est excellente pour les enfants. De plus, l’iPad devient de plus en plus puissant avec chaque nouvelle génération d’appareil, ce qui nous permet de pousser entre plus les limites en termes de qualité visuelle.

Quels sont les ingrédients de vos jeux qui ont bâti votre réputation ?

Nous avons mis en place quelques éléments clés qui ont mené à notre succès en tant qu’éditeur d’applications pour enfants. Premièrement, nous avons créé des applications basées sur des jouets et des modèles de jeu qui plaisent aux enfants, et que nous ne trouvions pas dans d’autres produits sur le marché : des ensembles de trains, des maisons de poupées, des cuisines virtuelles, des collections d’activités, pour en nommer quelques-uns. Ensuite, nous nous sommes associés avec des IP de renom que les enfants connaissent et adorent. Un bon exemple qui regroupe tout cela est notre application Budge World : elle comprend une large collection de personnages de marques populaires et de type de jeux - tout ça dans une seule application.

Enfin, comment testez-vous vos jeux dédiés aux enfants ?

La première chose que nous faisons c’est de les tester avec nos propres enfants « budgers ». Plusieurs employés ont des enfants à la maison et c’est la meilleure façon de savoir si quelque chose fonctionne, car nos propres enfants n’ont aucun problème à être honnêtes avec nous. Nous effectuons aussi des tests de jeux avec des enfants dans le monde entier, pour obtenir des commentaires objectifs sur nos applications.

Budge Studios

