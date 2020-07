BLAIS, Jeannine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 19 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannine Blais, fille de feu madame Alexina Blais et de feu monsieur Edmond Blais. Elle demeurait à Québec, autrefois de la Durantaye, Bellechasse.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Michel Giguère); ses petits-fils: Michaël (Alexandra Gagné) et Samuel (Marie-Ève Levesque); son frère Maurice Blais (Simone Beaupré), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, plus particulièrement sa grande amie des 40 dernières années, madame Yolande Brown. Elle est allée rejoindre sa sœur feu Thérèse Blais (feu Égide Bouchard). Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la COVID-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres, au, de 18h à 20h15.Sa fille tient à remercier le personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement. Un merci spécial au personnel soignant du 6e étage qui a si bien pris soin de sa mère dans le respect. Merci également à Marie-Nicole qui a permis les communications régulières pendant la COVID. Sans elle, la situation aurait été plus difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4, téléphone: 1 888 984-5333.https://amisdujhsb.ca/donner