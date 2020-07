Accessoires de cuisine : sécurité au barbecue

Cuisiner un repas sur le barbecue en toute sécurité et avec style, c’est possible lorsqu’on choisit judicieusement son équipement.

Longs ustensiles

Photo courtoisie

Cet ensemble de trois ustensiles Napoléon, fabriqué en acier inoxydable moulé et doté d’un long manche puis d’une poignée ergonomique, assure une distance raisonnable entre le cuisinier et le barbecue. La spatule avec sa pointe tranchante et son bord dentelé est parfaite pour les steaks et les aliments de grande taille. La pince verrouillable permet de manipuler les grillades aisément tandis que le pinceau en silicone ajoute de la saveur à votre repas.

napoleon.com > 64,99 $

Bien ganté

Photo courtoisie

Faits de fibres d’aramide résistantes au feu et à une chaleur de 250 °C, ces gants proposés par Trudeau protégeront vos mains lors de la cuisson sur le barbecue, sans compromettre votre dextérité. La présence de silicone procure une poignée antidérapante et la couleur rouge stimule l’appétit.

trudeau.com > 39,99 $ l’ensemble de deux

Mitaine d’été

Photo courtoisie

La main placée le plus près de la grille du barbecue, celle qui tient le manche d’une poêle en fonte par exemple ou qui déplace des brochettes et des papillotes, devrait toujours porter une mitaine comme celle-ci suggérée par Ricardo. L’extérieur antidérapant en silicone résiste à une chaleur de 240 °C et l’intérieur en coton offre un écrin confortable.

ricardocuisine.com > 24,99 $ l’unité

Briquet sans flamme

Photo courtoisie

Voici un briquet électrique qui ne requiert aucun combustible et se recharge grâce à un fil USB. Il s’agit de l’ÉlectroMax de BBQ Québec. Peu importe les intempéries et le vent, il ne s’éteint pas et sa tige flexible favorise un allumage facile en toute sécurité.

bbqquebec.com > 17,99 $

Incontournable tablier

Photo courtoisie

Évitez de salir vos vêtements tout en préservant votre style, en portant fièrement le tablier unisexe PATRIZIO de Maison Milan. Fait à la main au Canada, ce tablier composé d’un tissu anti-feu et de ganses véganes lavables, possède un collier ajustable avec des pinces amovibles, une pochette pour y placer un iPhone et un crayon ainsi que deux longues poches avant pour garder des ustensiles et un carnet de recettes à la portée de la main. Des couleurs pour tous les goûts sont disponibles !

napoleon.com > 64,99 $