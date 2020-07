Bonne fête Québec!

Le 3 juillet 2020, journée d'anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain, Québec fête ses 412 ans. Malheureusement, en raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les activités entourant la fête de Québec ont été annulées.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Julienne Marcoux et Léandre Giguère (photo) qui ont célébré, cette semaine, leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 30 juin 1955 à Sainte-Marie, en Beauce, a 5 enfants, 11 petits-enfants ainsi que 3 arrière-petits-enfants.

H2O

Photo courtoisie

Sylvain Alarie, propriétaire de H20 (Aventures et Expédition) à Desbiens au Lac-Saint-Jean, peut enfin recevoir les familles (10 personnes avec 3 adresses différentes) pour des activités de rafting, luge d'eau et canot-camping. Sur la photo, l’équipe de H2O: à l’extrême gauche, Sylvain Alarie, propriétaire, en compagnie d’Eric, Annabelle, Nathan, Sandie, Martin, Jude et Mélanie.

Jardinons nos balcons

Photo courtoisie

SEMICO, une entreprise de Lévis qui est à la fois un centre jardinier, un détaillant de spas et de piscines, un paysagiste et une boutique d’accessoires extérieurs, est un partenaire majeur du programme Jardinons nos balcons. Au cours des derniers jours, ce sont plus de 1000 aînés, résidents de logements sociaux ou communautaires des régions de Lévis, Montmagny L’Islet, Bellechasse, Nouvelle-Beauce et Lotbinière qui ont reçu plusieurs éléments pour se créer un jardin sur leurs balcons. Au total, ce sont plus de 1600 sacs (28 litres) de terre à jardin et 561 sacs contenant 2 plants de légumes et 2 enveloppes de semences qui ont été distribués. Sur la photo, Martin Dutil, président de SÉMICO, avec le contenu des sacs offerts.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sebastian Vettel (photo), pilote automobile allemand, 33 ans... Claude Rajotte, ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musinax), 65 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 54 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 56 ans... Tom Cruise, acteur américain, 58 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 76 ans... Béatrice Picard, comédienne et actrice, 91 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juillet 2019. Bernard Paquet (photo), 75 ans, l’un des fondateurs de Cossette communications en 1972... 2016. Louise Rémy, 77 ans, comédienne (Les dames de cœur)... 2016. Lou Fontinato, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de NY et des Canadiens de Montréal de la LNH (536 matchs), de 1954 à 1963... 2014. Peter Whelan, 82 ans, dramaturge britannique... 2013. Dr Yvan Drolet, 74 ans, hémato-oncologue au CHU de Québec et père de Julie Drolet de RDI... 2012. Sergio Pininfarina, 85 ans, designer italien... 2001. Mordecai Richler, 70 ans, auteur et scénariste canadien (québécois)... 2000. Luc Durand, 64 ans, Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet...1995. Pancho Gonzales, 67 ans, un des grands joueurs de tennis des années 1950 et 60... 1985. Jacques Giguère et Yves Têtu, deux policiers de la ville de Québec... 1971. Jim Morrison, 27 ans, poète et chanteur de rock américain.