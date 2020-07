Complice d’un monstre

Si vous avez regardé Jeffrey Epstein : Pouvoir, argent et perversion sur Netflix, l’arrestation de Ghislaine Maxwell vous a probablement surpris plus tôt cette semaine. Pas surpris qu’elle ait été arrêtée ; surpris qu’elle ne l’ait jamais encore été.

• À lire aussi: Les appels à coopérer laissent le prince Andrew «perplexe»

• À lire aussi: L’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein arrêtée et inculpée de trafic de mineures

Sortie au mois de mai, cette minisérie basée sur l’ouvrage Filthy Rich, de James Patterson, trace un portrait très sombre de l’ex-petite amie du milliardaire pédophile. En donnant la parole aux victimes, la réalisatrice Lisa Bryant décortique le vaste réseau de trafic sexuel de mineures organisé par Epstein. Au terme des quatre épisodes, la participation de Maxwell crève les yeux.

Son bras droit

Ghislaine Maxwell se trouve au cœur de plusieurs segments du documentaire. Lisa Bryant raconte notamment comment sa route a croisé celle de Jeffrey Epstein à New York. Ghislaine venait du Royaume-Uni. Son père était Robert Maxwell, une figure connue en Angleterre, un grand éditeur de journaux... qui s’est avéré un fraudeur.

D’une part, Ghislaine Maxwell est décrite comme une femme charismatique, pétillante, drôle et intelligente. Une extravertie qui avait étudié à l’Université Oxford, au nord de Londres.

D’autre part, la série montre qu’elle faisait partie du sordide système mis en place par Epstein. Les victimes du richissime homme d’affaires affirment qu’elle agissait comme recruteuse. Elle était « son bras droit ». Non seulement elle appâtait des jeunes filles de 14, 15 et 16 ans, mais elle participait aux abus sexuels. Et quand ses recrues se rebellaient et affirmaient qu’elles comptaient révéler les horreurs qu’elles subissaient au grand jour, elle proférait des menaces de représailles physiques.

Ces accusations sont reproduites, presque mot pour mot, dans l’acte d’accusation publié jeudi contre Maxwell, 58 ans.

Oeuvre utile

L’annonce de l’arrestation de Ghislaine Maxwell fait couler beaucoup d’encre, particulièrement aux États-Unis. Selon Lisa Bryant, Jeffrey Epstein : Pouvoir, argent et perversion aurait mené aux développements des derniers jours. « La série a peut-être éveillé les esprits en créant autant d’indignation, a déclaré la réalisatrice au magazine Entertainment Weekly. On voyait des commentaires comme : “Mais qu’est-ce qui arrive aux co-conspirateurs ?” “Pourquoi est-ce qu’ils n’arrêtent pas Ghislaine ?” La série peut avoir poussé le FBI à agir rapidement. »

Rappelons que Jeffrey Epstein a été retrouvé mort – d’un « suicide apparent » – au Centre correctionnel de New York en août 2019. Il y était incarcéré dans l’attente d’un procès pour agression et exploitation sexuelle de mineures.

À surveiller aujourd’hui

HORS-QUÉBEC

Cette émission donne la parole aux nouveaux visages de la francophonie canadienne hors du Québec, en rencontrant des communautés qui se sont adaptées pour vivre dans leur langue et leur culture au quotidien.

► 12 h 30, TVA

MANGER

Boucar Diouf part à la découverte des poivrons et piments cultivés sur le sol québécois. Leur consommation et la diversité des espèces se sont développées au fur et à mesure de l’immigration. L’animateur rencontre aussi des producteurs de sauce épicée québécoise, un marché en expansion.

► 17 h, ICI Explora