COVID: plus de 105 000 infections au pays

MONTRÉAL – Le Canada a enregistré vendredi plus de 250 cas supplémentaires de la maladie à coronavirus, portant son total à 105 026 infections d’un océan à l’autre.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: les Québécois doivent rester vigilants, plaide le Dr Arruda

• À lire aussi: L’OMS exhorte les gouvernements à «se réveiller» et à «engager le combat»

L’Ontario a été la province qui a signalé le plus de nouvelles contaminations, soit 165. Il s’agit de la quatrième journée consécutive où le nombre de cas figure sous la barre des 200.

La province la plus populeuse au pays a de plus recensé deux nouveaux décès, soit le compte le plus faible depuis le 25 mars dernier. L’une des personnes mortes était travaillait dans le réseau de la santé. Au total, 2672 Ontariens ont perdu leur combat contre la COVID-19 et 35 535 ont été touchés par la maladie.

Du côté du Québec, le bilan quotidien a affiché une légère hausse par rapport aux chiffres des derniers jours, soit 89 cas. Dix-neuf décès supplémentaires ont été annoncés vendredi, dont sept survenus au cours des 24 dernières heures et 12 avant le 25 juin. Depuis le début de la crise sanitaire, 55 682 Québécois ont été infectés par le virus, incluant 5560 décès.

Ces chiffres importants de l’Ontario et du Québec font en sorte que le bilan canadien a dépassé vendredi les 105 000 infections, le pays comptant par ailleurs 8663 pertes de vie.

La situation au Canada:

Québec: 55 682 cas (5560 décès)

Ontario: 35 535 cas (2682 décès)

Alberta: 8202 cas (155 décès)

Colombie-Britannique: 2940 cas (177 décès)

Nouvelle-Écosse: 1064 cas (63 décès)

Saskatchewan: 795 cas (14 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 105 026 cas (8663 décès)