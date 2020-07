Des rues toujours pas nettoyées en juillet

Alors que le maire Labeaume annonçait « un blitz de nettoyage des rues » à la mi-mai, plusieurs artères de Québec portent encore les vestiges de l’hiver dernier.

Plus d’un mois après l’annonce du retour à la normale des opérations de nettoyage dans la ville, force est de constater que plusieurs rues de Québec n’ont toujours pas eu la visite des balais mécaniques. Lors d’une conférence de presse le 27 mai dernier, le maire de Québec annonçait que les activités de voiries revenaient à la normale.

M. Labeaume avait aussi annoncé qu’un « blitz de nettoyage des rues » serait effectué, admettant lui-même que la « ville est sale ».

Des rues sales

Même si nous avons franchi le mois de juillet cette semaine, les traces de l’hiver sont encore bien visibles dans plusieurs quartiers. Dans la basse-ville de Québec, le quartier Saint-Sauveur est peut-être l’exemple le plus flagrant.

Photo Nicolas Saillant

Trottoirs et rues sont pour la majorité encore bien garnis de petites roches servant d’abrasif l’hiver. La rue Langelier en est un bon exemple, mais plusieurs rues résidentielles semblent être encore pleines de gravier, mélangé au sable et à des détritus de recyclage.

« On n’est pas gâtés dans Saint-Sauveur, mais cette année, c’est un peu épouvantable », disait Michel, un résident qui a lui-même passé un coup de balai devant chez lui il y a quelques jours.

La porte-parole de la Ville de Québec admet d’ailleurs que le quartier Saint-Sauveur est « le dernier qui restait à faire ». « Il reste 2 à 3 % à faire et ça va compléter le premier tour », affirme Wendy Whittom.

Photo Nicolas Saillant

Reste que sur la 3e Avenue Ouest, au nord de l’autoroute de la Capitale, la piste cyclable est jonchée de roches dans les deux sens. D’autres secteurs comme Limoilou semblent avoir été balayés bien que beaucoup de détritus provenant notamment des arbres donnent l’impression que rien n’a été fait.

Fin de la tolérance

Pendant la crise de la COVID-19, la Ville avait aussi indiqué vouloir faire preuve de tolérance quant aux stationnements en ne donnant pas de constats d’infraction pour les automobilistes qui dépassent la limite de temps dans les cases de 60, 90 et 120 minutes. Le nettoyage des rues avait aussi été planifié en prenant en compte cette donne.

Or, la Ville a annoncé via Facebook hier que la période de grâce tirait à sa fin et qu’à compter du lundi 6 juillet, la Ville « mettra fin à la tolérance et appliquera la réglementation en vigueur ».

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin