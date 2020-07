Du Japon au Royaume-Uni: Anvil fera vibrer la planète métal à partir de Québec

Des amateurs de métal de partout sur la planète s’éclateront en même temps, samedi, lorsque Anvil montera sur les planches du bar-spectacle l’Anti à Québec.

La formation canadienne offrira un concert virtuel payant en direct avec des billets qui ont été vendus au Japon, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne, en Grèce, en Suisse, en Autriche, au Chili, au Mexique et partout en Amérique du Nord.

Le chanteur-guitariste Steve «Lips» Kudlow, le bassiste Chris Robertson et le batteur Robb Reiner monteront sur les planches à 17h. Il sera 22h au Royaume-Uni, six heures du matin au Japon et 7h en Australie, où on sera le dimanche.

Photo courtoisie

Cette heure inhabituelle a été choisie afin de favoriser des heures intéressantes pour les fans d’Anvil de partout sur la planète.

Au bout du fil, Lips avoue ne pas savoir à quoi s’attendre.

«On n’a jamais fait ça, donner un concert devant personne. Je ne peux pas dire que je suis excité à l’idée de jouer devant personne, mais l’expérience va être intéressante», a-t-il lancé en riant, lors d’un entretien téléphonique.

Du nouveau

Le chanteur-guitariste trouve remarquable le fait que des gens de partout dans le monde et dans une variété de fuseaux horaires seront au rendez-vous pour cette première.

«On a accepté de faire ce spectacle parce qu’on n’a jamais fait ça. C’est une opportunité d’essayer quelque chose de nouveau. Ça va ressembler, j’imagine, à ce qui se passe, lorsqu’on pratique», a fait remarquer le vétéran de 64 ans.

Anvil, qui a lancé Legal at Last, son 18e album studio, le 17 février dernier, devait effectuer une tournée de 14 spectacles au Québec en juillet. La formation devait s’arrêter à l’Anti les 7 et 8 juillet.

Le mythique trio derrière les albums Metal on Metal et Forged In Fire a donné sa dernière prestation le 17 mars dernier à Swinton au Royaume-Uni. Le reste de sa tournée européenne a été annulé et 35 concerts ont été reportés en novembre et décembre 2020.

Couverture

Le producteur et co-propriétaire de l’Anti Karl-Emmanuel Picard a eu l’idée de cette prestation virtuelle.

«J’ai fait souvent venir Anvil à Québec au cours des trois dernières années. J’ai une relation un peu privilégiée avec eux et on a réglé ça en moins d’une journée», a-t-il indiqué.

L’annonce, le 20 mai, de la tenue de ce spectacle virtuel sur la page Facebook de la formation a généré des ventes un peu partout sur la planète.

«Il y a eu des articles concernant ce concert qui ont été publié dans 17 pays. J’en ai trouvé dans des langues que je ne peux même pas lire», a-t-il mentionné.

Le nombre de billets vendus dépasse la capacité totale de 200 spectateurs que peut accueillir l’Anti.

Karl-Emmanuel Picard s’attend à des ventes importantes dans les heures précédant le spectacle.

«C’est ce que l’expérience des derniers concerts virtuels payants a démontré. Je m’attends à ce que ça explose samedi», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’une dizaine de médias américains et européens ont confirmé qu’ils étaient pour couvrir cette prestation virtuelle.