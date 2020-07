Du jazz au clair de lune sur Maguire

Il y a aura du jazz samedi sur l’avenue Maguire. Le Marie-Claire Linteau Quartet offrira un spectacle en soirée, le 4 juillet, à la place Charles-H. Blais.

Une prestation dans une formule cabaret au clair de lune avec public, sans voiture et avec un nombre de place assises limitées à 50, afin de respecter les règles émises par la santé publique.

Cette initiative mise sur pied par la Société de développement commercial de la rue Maguire et l’agence Arte Boréal sera suivie par une deuxième soirée, si tout se déroule bien, mardi le 14 juillet.

Les spectateurs sont invités à aller se procurer repas et alcool en formule, pour emporter, chez les restaurateurs de l’avenue Maguire. La prestation débutera à 20h30.

Marie-Claire Linteau lancera, samedi, avec son quartet, cette courte série de concerts extérieurs. La chanteuse célèbrera la musique et le jazz américain avec son spectacle Né un 4 juillet. Elle présentera des standards américains et elle offrira aussi des adaptations de pièces de Herbie Hancock, Al Jarreau et Michael Jackson.

Le bassiste Carl Mayotte, qui fait partie de sa formation, a été nommé Révélation Radio-Canada 2020-2021, avec son album Fantosme. On retrouvera aussi Dayron Luis San Muguercia à la conga et Olivier Bussières à la batterie et aux percussions.

Le 14 juillet, Laura Godin célébrera la Fête nationale française. La chanteuse et compositrice offrira, en trio, des mélodies françaises avec des chansons de Yves Montand, Yves Duteil et d’Édith Piaf. Marie-Claire Linteau fera une présence à titre d’invitée.