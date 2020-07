Hockey: la COVID a raison d’un autre tournoi

Hockey Canada a annoncé qu’il annulait le Défi mondial des moins de 17 ans, vendredi.

«En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, il a été décidé d’annuler le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020», a écrit l’organisation dans un communiqué

L’événement devait être présenté du 31 octobre au 7 novembre à l’Île-du-Prince-Édouard, soit dans les municipalités de Charlottetown et de Summerside.

«Tandis que certaines provinces poursuivent leur déconfinement de manière progressive, la priorité de Hockey Canada demeure la santé et la sécurité de tous les participants et du grand public. Nous croyons que la décision d’annuler le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020, présenté par TELUS, s’avère la décision la plus sage compte tenu de l’incertitude qui demeure à l’échelle locale en ce qui a trait à la pandémie et de la dimension internationale de cet événement», a aussi exprimé Hockey Canada.

Pour le moment, les autres tournois de cette organisation sont maintenus, soit le Championnat national féminin des moins de 18 ans 2020 (2 au 8 novembre), la Coupe de parahockey Canadian Tire 2020 (6 au 12 décembre), le Défi mondial junior A 2020 (13 au 20 décembre) et le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF (26 décembre au 5 janvier).