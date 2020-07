La MLS aussi forte que le championnat mexicain?

Le niveau de jeu de la Major League Soccer (MLS) augmente petit à petit, année après année et d’après le Mexicain Jurgen Damm, qui vient de se joindre à Atlanta United, la ligue nord-américaine est désormais essentiellement aussi bonne que sa voisine du sud.

«Je pense que la MLS est une ligue très importante, je pense qu’elle est au niveau de la Liga MX (le championnat mexicain)», a indiqué Damm, 27 ans, qui arrive en provenance des Tigres UANL, l’un des meilleurs clubs du Mexique.

«Ça se voit avec les joueurs qui viennent y jouer, comme (Rodolfo) Pizarro, (Alan) Pulido et Chicharito (Hernandez)», a-t-il ajouté.

Damm a tout d’un bon coup pour Atlanta, qui l’a obtenu en transfert gratuit. L’ailier, qui serait l’un des joueurs de soccer les plus rapides au monde, viendra grossir les rangs d’une attaque déjà bien garnie avec la présence de «Pity» Martinez, Ezequiel Barco et Josef Martinez.

Damm était en manque de temps de jeu avec les Tigres et avait besoin d’un nouveau départ. Lorsqu’Atlanta a contacté son agent, le joueur n’a pas hésité.

«Je connais très bien le club, a-t-il indiqué à MLSsoccer.com. Je les ai vus jouer contre Club América. Je sais que la ville est très bien. L’équipe, le stade, les partisans, je sais que tout est très bien. Je suis content de me joindre à Atlanta, l’un des meilleurs clubs de la MLS.»

Celui qui a également porté les couleurs de Pachuca dans le passé est bien au fait de la qualité des joueurs qui vont l’entourer avec les «Fives Stripes».

«Atlanta aime jouer un style très direct, a-t-il observé. Ils utilisent deux ailiers et moi, je peux jouer sur les deux côtés, alors ça me convient. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, j’ai regardé quelques matchs.»

Damm ne pourra pas se joindre au club immédiatement et ne participera donc pas au tournoi «MLS is back» à Orlando. Toutefois, si la saison 2020 reprend bel et bien quelques semaines après la tenue du tournoi, comme la ligue le souhaite, le Mexicain pourra faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.