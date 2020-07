La vieillesse ne rend pas meilleur l’être méchant

Je suis l’aînée d’une famille de trois dont les deux autres sont des garçons. J’ai 55 ans. Je suis mariée depuis trente ans avec le père de mes deux enfants, des adultes, eux-mêmes parents. Je suis une grand-mère comblée, mais c’est dans mon rôle de fille que certaines choses clochent.

Ma mère a toujours été une personne au caractère difficile. Une chance que mon père tempérait, sinon ça aurait été infernal pour mes frères et moi. Malheureusement il est décédé il y a dix ans. Depuis, notre mère s’enfonce dans ses vieilles manies qui font d’elle une personne détestable, de sorte que mes frères et leurs conjointes la fréquentent à peine.

Comme je la prends en pitié, que je me sens incapable de l’abandonner, je continue donc à la voir, à faire ses courses et à l’aider au besoin. Mon mari a aussi fait sa part jusqu’à il y a deux ans quand sa patience a lâché. À partir de là, il a refusé d’aller faire ses petites réparations courantes, la trouvant invivable et antipathique par ses commentaires négatifs et cinglants.

Je me retrouve donc à être la seule à la voir de façon régulière et à l’épauler dans son quotidien de vieille dame impopulaire. Et le pire, c’est qu’elle se demande encore pourquoi tout le monde la fuit. Je ne comprends pas qu’une femme de 88 ans qui n’a plus beaucoup de temps devant elle, n’en profite pas pour s’adoucir un peu, au lieu de toujours être en mode « attaque »? Certains jours j’en ai tellement marre de ses attaques à mon endroit que je l’abandonnerais à son sort sur le champ. Mais ma conscience me dit qu’il faut que je l’endure, car elle n’a que moi. Est-ce une bonne idée de me résigner ?

Une fille qui étouffe

Que votre esprit de dévouement prenne le dessus sur votre envie de fuir votre mère est admirable, mais ça ne doit pas se faire au détriment de votre santé mentale. Votre mère vieillit comme elle a vécu, et il n’y a aucune chance, vu son âge, qu’elle s’améliore de quelque façon. Mais vous n’êtes pas tenue, loin de là, de l’endurer sans réagir. Mettez vos limites, puisqu’elle n’en mettra jamais à sa méchanceté. Exigez le respect de sa part et n’oubliez jamais de lui remettre sur le nez qu’en votre qualité d’unique ressource d’aide, vu son mauvais caractère qui a fait fuir tout le monde, elle vous doit un minimum d’égards. Bonne chance !