L’attente tire à sa fin pour le marché de Sainte-Foy

Après quelques semaines de retard causées par l’arrêt de la construction au pire de la pandémie, le Marché public de Sainte-Foy accueillera finalement ses premiers clients dans sa nouvelle structure permanente le 10 juillet.

«Enfin!» lance avec excitation la directrice générale de la Coopérative du marché public de Sainte-Foy, Isabelle Brodeur.

Après les fameuses tentes jaunes qui ont bravé les intempéries pendant de nombreuses années et les inattendues tentes blanches qui ont permis d’amorcer la saison 2020 malgré la COVID-19, voilà que le marché aura un toit permanent sur la tête.

«On l’attend depuis plusieurs années. On a rongé notre frein et encore un peu plus avec la pandémie qui a provoqué des retards. Disons qu’on a des papillons dans l’estomac en ce moment», confie Mme Brodeur.

Annoncé par la Ville de Québec en septembre 2018, le projet total est d’une valeur de 11 M$, soit 5 M$ pour le marché et 6 M$ pour la réfection complète du terrain de stationnement.

Tour de force

La direction du marché qualifie de tour de force les dernières semaines de construction, menées en accéléré après la reprise du chantier.

«On va avoir perdu deux mois, mais c’est franchement mieux que la saison entière. C’est exceptionnel d’avoir réussi à tout ficeler ça malgré les retards causés par l’arrêt des chantiers», salue Isabelle Brodeur, qui tenait également à remercier les producteurs et la Ville de leur collaboration.

Photo Stevens LeBlanc

«Les derniers mois, c’est une belle fierté. On a réussi à se revirer de bord, malgré la COVID, pour ouvrir un marché temporaire dans les tentes blanches pour quelques semaines seulement, et là, tout le monde se prépare au déménagement», ajoute la directrice.

Garder l’esprit du marché

De l’aveu même de Mme Brodeur, les habitués du marché public tomberont sous le charme lors de leur première visite.

«Même si c’est plus grand, le bois et le verre gardent le tout très chaleureux. Je veux vraiment rassurer tout le monde que l’esprit du marché de Sainte-Foy va demeurer», insiste la directrice de l’endroit qui en est cette année à sa 45e saison estivale.

Et quant à la COVID-19, l’administration assure que la clientèle ne sera pas trop bousculée dans ses habitudes.

Oui, il y aura bien des couloirs déterminés pour limiter les contacts de trop près et des stations de désinfection des mains, mais rien qui aura un impact sur l’expérience.

«On s’est fait les dents avec nos petites tentes blanches pour se pratiquer à vivre ce “joyeux bordel”, comme on peut l’appeler. On s’attend à une circulation fluide puisque c’est beaucoup plus grand», promet Isabelle Brodeur, qui invite les gens à venir découvrir l’endroit.