Le Grand Marché en difficulté obtient l'aide de la Ville

En difficulté financière le Grand Marché demande l'aide de la Ville de Québec qui octroie un prêt de 300 000 $, consent à se priver de revenus de 1,7 million $ et exige un plan de redressement, dès 2020.

L'information a été divulguée dans un sommaire décisionnel publié vendredi matin, à la suite d'une rencontre du comité exécutif de la Ville, la veille.

La décision des élus répond à une demande de la Coopérative des horticulteurs de Québec (CHQ), qui se trouve en difficulté financière. «Au terme de la première année d'opération et de trois mois de politiques sanitaires exceptionnelles liées à la COVID-19 , la CHQ constate qu'elle a sous-évalué la durée pour déployer les efforts organisationnels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de son modèle d'affaires, pour la gestion du Grand Marché de Québec. Cette situation a eu pour conséquence de retarder la mise en place de sa stratégie marketing, visant à générer des revenus de commandites essentiels à la rentabilité de ses opérations», révèle la décision.

La CHQ a aussi eu à ajuster l'offre du magasin Les Arrivages et de l'épicerie Panier et Pignon, sous sa charge, afin de répondre aux besoins des clients.

Perte de 1,7 million $

La Ville de Québec a donc accepté de consentir un prêt à terme de 300 000 $ pour pallier le «manque de liquidités financières créé notamment par la pandémie». De plus, la municipalité accepte de se priver de plusieurs sommes pour les années à venir et qui totalisent 1,7 million $, soit 500 000 $ par an (185 000 $ pour 2019). Elle ne percevra pas la somme annuelle équivalente à 35 % de revenus bruts de la CHQ provenant des locations ainsi que la somme annuelle équivalente à 35 % du bénéfice d'opération pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, indique-t-on. On renonce aussi à la somme annuelle relative à l'entretien, la réparation et au remplacement des composantes du Grand Marché, pour les mêmes années. La CHQ consent cependant à assumer les autres frais et taxes.

Redresser la situation

La Ville exige en contrepartie que la CHQ s'adjoigne les services d'un expert indépendant pour redresser sa situation. Celui-ci doit «dresser un portrait de la situation financière, évaluer le potentiel de nouveaux revenus ainsi que l'optimisation des dépenses, recommander des actions concrètes visant à maximiser l'expérience client et qui auront un effet positif sur l'achalandage, et ce durant toute l'année».

Si l'organisme parvient à redresser sa situation, la Ville prévient qu'elle «se réserve le droit d'exiger unilatéralement» les sommes pour 2021 et 2022.