Le petit carnet noir

Ghislaine Maxwell vient d’être arrêtée dans l’état du New Hampshire par le FBI.

Au cas où vous auriez vécu dans une grotte ces dernières années, Ghislaine Maxwell est l’héritière du célèbre magnat de la presse Robert Maxwell, retrouvé mort en 1991 sur une île des Canaries dans des circonstances pour le moins nébuleuses.

Bien que papa ait été lourdement endetté, tout porte à croire que Ghislaine a hérité d’un magot substantiel. Orpheline et désoeuvrée, la dame sort de sa torpeur et rencontre son âme damnée: Jeffrey Epstein. Tous deux forment un couple sulfureux. Beaux, riches et célèbres, ils fréquentent tout le gotha et mènent une vie débridée. Epstein a un appétit sexuel insatiable qui exige sa dose de chair fraîche quotidienne. Ghislaine se dévoue en rabattant de jolies jeunes filles auxquelles Jeffrey promet mer et monde.

À Palm Beach, les nymphettes défilent dans la somptueuse demeure floridienne d'Epstein pour y assouvir les fantasmes sexuels du maître des lieux.

Ensorcelées par une existence au sein du jet set, les jeunes filles innocentes peinent à se libérer du joug d'Epstein.

Le playboy recevait tout le gratin sur son atoll privé dans les îles Vierges (ça ne s’invente pas)!

À l’abri des regards indiscrets, on faisait la nouba entre gens de l’élite mondiale, dont le Prince Andrew, le millionnaire Donald Trump, l’ancien président Clinton et combien d’autres...

Lorsque Jeffrey est épinglé et incarcéré en 2019, Ghyslaine s’éclipse. Avaient-ils tous deux un plan B au cas où ça tournerait mal? Epstein se savait traqué depuis des années...

Le prédateur sexuel ne subira pas de procès puisqu’il s’est «suicidé» dans sa cellule. Une mort providentielle pour plusieurs dont la réputation risquait d’être éclaboussée.

Et Ghislaine, où était-elle passée? Mystère et spéculations... Lui avait-on fourni une nouvelle identité en échange de précieux renseignements? L’avait-on opérée, transformée, rendue méconnaissable? Était-elle morte et enterrée au fond d’un bois? Volatilisée, la riche héritière, jusqu’à ce matin du 2 juillet...

Arrêtée par le FBI comme la dernière des crottées et inculpée de trafic de mineures. En 2020, disparaître sans laisser de trace relève de l’impossible.

Ghislaine se retrouvera-t-elle au banc des accusés?

L’égérie d'Epstein a sûrement tout un carnet d’adresses, un joli petit carnet noir qui vaut son pesant d’or.

Une liste bien répertoriée, de gens, qui, la croyant disparue à jamais, ont dû s’étouffer avec leur café ce matin.

Des braves gens qui auront désormais du mal à trouver le sommeil.

Si Ghislaine se met à table, on risque de retrouver une couille dans le potage, comme on dit en France.