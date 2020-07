Le planchiste Baptiste Brochu prend sa retraite

Le planchiste québécois Baptiste Brochu, spécialiste du snowboard cross, a annoncé vendredi sa retraite de la compétition.

L’athlète de 25 ans originaire de Saguenay a effectué ses débuts sur le circuit de la FIS en 2012. Il a réussi deux podiums en carrière en Coupe du monde. Il a d’abord remporté l’épreuve de Veysonnaz, en Suisse, en 2016. L’année suivante, il a décroché le bronze à Bansko, en Bulgarie.

Sa seule expérience olympique, à Pyeongchang en 2018, ne s’est pas déroulée tel que prévu. Après s’être blessé à l’entraînement lors d'un atterrissage difficile deux jours avant son épreuve, Brochu a dû se retirer de la compétition.

Au début de l’année 2019, il a obtenu une sixième place à l’épreuve individuelle des Championnats du monde de Solitude, en Utah.

«Il a eu une carrière courte, mais très réussie, marquée par de nombreuses et fortes performances. Bap aura également été un grand modèle pour ses coéquipiers et les autres athlètes de ce sport, ayant toujours réussi à poursuivre ses études tout en concourant au plus haut niveau», a dit Jean-François Rapatel, directeur de la haute performance à Snowboard Canada, par communiqué.