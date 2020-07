Les activités reprennent au PEPS

Le PEPS de l’Université Laval poursuit sa réouverture graduelle et accueillera à nouveau le public, dès le 13 juillet, dans sa salle d’entraînement (réservation obligatoire), sur ses terrains de sport disponibles avec réservation et le long de sa piste de course intérieure au stade couvert. Quant aux bains libres, ils reprendront une semaine plus tard, soit le 20 juillet.

La réouverture étant entammée depuis le 20 mai, le golf du PEPS, les terrains de sports extérieurs, la piste d’athlétisme, la Clinique du PEPS, les camps sports d’été et le Club de volleyball de plage ont déjà repris du service. Circulation à sens unique, distanciation, stations de lavage de mains, accès unique par le stationnement souterrain, vestiaires fermés jusqu’à nouvel ordre... Plusieurs mesures ont été mises en place, afin de permettre à la clientèle de reprendre ses activités dans un environnement sécuritaire. Pour connaître tous les détails sur l’accès au PEPS, les activités offertes et les plateaux ouverts, consultez le site peps.ulaval.ca

Par ailleurs, bonne nouvelle, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et les universités membres désirent maintenir un calendrier automnal pour la majorité des disciplines sportives universitaires du RSEQ.