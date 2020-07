Les travailleurs de la santé accueillis gratuitement au Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation accueillera gratuitement, samedi le 4 juillet, les travailleurs de la santé et des services sociaux.

L’institution muséale située dans le Vieux-Port de Québec se joint à 22 musées québécois dans cette initiative qui a pour objectif de souligner la contribution exceptionnelle de ces travailleurs depuis le début de la pandémie.

Photo Jean-François Desgagnés

Les travailleurs doivent réserver une plage horaire à l’adresse mcq.org/fr/planifier-une-visite et inscrire le code promotionnelle SANTE en lettres majuscules. Cette offre est applicable sur les produits réguliers individuels et le forfait famille régulier.

Photo Jean-François Desgagnés

«Le Musée de la civilisation s’est joint avec enthousiasme à ce mouvement pour saluer tout le travail accompli par les membres du personnel médical, qui veille jour et nuit sur la santé des Québécois. C’est à notre tour de prendre soin d’eux en leur permettant de s’offrir du bon temps au contact apaisant de la culture, un moment de répit et de ressourcement bien mérité. Notre geste est simple, mais il est empreint de notre plus profonde gratitude», a indiqué le président-directeur général Stéphan La Roche, dans un communiqué de presse.

Photo Stevens LeBlanc

Les travailleurs de la santé et des services sociaux pourront voir les expositions Broue. L’homme des tavernes, Le temps des Québécois, C’est notre histoire, La tête dans le nuage et les nouveautés Nom d’une Bobinette! et Histoire de pêche qui viennent d’être inaugurées.

Photo Jean-François Desgagnés

Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul fait aussi partie des 23 musées participants. Il accueillera les travailleurs de la santé gratuitement samedi et dimanche.