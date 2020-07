NASCAR: Jimmie Johnson atteint du coronavirus

Le pilote Jimmie Johnson, septuple champion en série NASCAR, a été déclaré positif au coronavirus vendredi.

Le membre de l'équipe Hendrick Motorsports ratera la course prévue cette fin de semaine sur le circuit d'Indianapolis.

«Ma plus grande priorité est la santé et la sécurité de ceux que j’aime et de mes coéquipiers», a déclaré Johnson dans un communiqué diffusé par son équipe.

«Je n’ai jamais raté une course en Coupe sprint dans ma carrière. Je sais que ce sera très difficile à regarder des lignes de côté alors que je devais être là, à compétitionner. Même si la situation est extrêmement décevante, je reviendrai prêt à gagner des courses et à bien nous positionner pour les éliminatoires.»

Hendrick Motorsports a précisé que Johnson ne reviendrait pas tant que les médecins ne lui donneraient pas le feu vert. Il n’éprouverait présentement aucun symptôme.

L'homme de 44 ans est le premier pilote de NASCAR à recevoir un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Sa conjointe, Chandra, a également contracté le virus.

Les activités au programme à Indianapolis seront maintenues malgré tout.