Ni chaud ni froid

On n’insistera jamais trop sur l’importance de la température de service du vin. Les conditions de service peuvent autant mettre en valeur le contenu de vos précieuses bouteilles qu’en ruiner les qualités. Quelques degrés trop froids et les arômes jouent en sourdine ; quelques degrés trop chauds et l’alcool prend le dessus, masquant les nuances subtiles du vin.

Si les vins blancs sont souvent servis trop froids, presque frappés, les rouges sont souvent servis trop chauds, en particulier l’été. En règle générale, on voudra servir les vins rouges tanniques autour de 17-18 °C et les vins rouges souples et légers entre 13 et 15 °C. Pour les blancs, visez entre 10-12 °C, voire jusqu’à 14 °C pour des blancs plus structurés ou les vins orange.

La règle simple à suivre à la maison est de réfrigérer le rouge une demi-heure avant de le servir et, au contraire, de sortir le blanc du frigo une demi-heure avant de le boire. Trop pressé pour attendre ? Le moyen le plus efficace pour rafraîchir une bouteille rapidement est de la plonger dans un seau rempli d’eau et de glaçons. Pour accélérer encore le processus, ajoutez une poignée de sel de table à l’eau glacée. Le sel fera fondre les glaçons plus rapidement et l’eau sera glacée en un rien de temps.

Et gardez en tête qu’il vaut toujours mieux servir un vin un peu trop froid que trop chaud. Vous verrez, par une chaude journée d’été, votre verre se réchauffera bien assez vite !

Domaine Bergeville, Colfo 2019, Atelier B

Photo courtoisie

Québec 10,5 %

0 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Épiceries spécialisées

Bergeville continue d’innover. Leur dernier-né, le Colfo, est inspiré du col fondo, un vin pétillant du nord-est de l’Italie. Le Colfo complète sa seconde fermentation en canette et il est vendu tel quel, sans filtration ni dégorgement. Il présente donc un léger dépôt, qui n’affecte en rien sa qualité. Au contraire ! Le seul défaut qu’on pourrait lui trouver est d’être trop facile à boire. Un vin nature plus pétillant que mousseux, délicieusement acidulé, sapide, désaltérant et léger en alcool. Taillé sur mesure pour l’été !

Les Spiritueux Iberville, Amermelade Spritz

Photo courtoisie

Québec 7 %

69 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 14398380

Autre petit bonheur en canette, cette version prêt-à-boire du populaire Amermelade. Une délicieuse alternative locale à la boisson apéritive italienne Apérol, avec tous les bons goûts d’agrumes, d’argousier et de sapinage de l’Amermelade original, en format hyper pratique pour les pique-niques.

Château de Cartes, Vin Gris 2019

Photo courtoisie

Vin du Québec 10,5 %

6,2 g/L | ★★1/2 | $$

Épiceries spécialisées

Ce vin gris est le fruit d’un pressurage direct, ce qui donne une couleur naturellement plus pâle, semblable à celle des vins rosés de Provence. Les saveurs, en revanche, sont bien ancrées dans le terroir de Dunham, franches et nettes, tandis que l’acidité est enrobée par un certain gras, ainsi qu’un reste de sucre à peine perceptible. À savourer à table, autour de 12 °C.

Cantina Sociale di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce

Photo courtoisie

Italie 11 %

7,9 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14040847

Envie d’ajouter une touche d’originalité à vos barbecues ? Servez cet effervescent rouge produit par une cave coopérative d’Émilie-Romagne, dans le nord-est de l’Italie. Le cépage lambrusco di salamino apporte une couleur pourpre intense, des saveurs de fruits noirs sauvages, ainsi qu’une structure tannique appréciable, qui se marie à ravir aux viandes saignantes. Une curiosité à découvrir.

Vignoble 1292, Rosé 2019, St. Croix - Radisson

Photo courtoisie

Vin du Québec 11,5 %

1,2 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 13835664

À prix d’aubaine, ce rosé produit à Saint-Blaise-sur-Richelieu offre tout ce qu’on peut espérer d’un bon vin d’été. Le nez est frais, gorgé de saveurs de petits fruits rouges, la bouche est vive et croquante, sans le moindre sucre. Une valeur sûre ! Le vignoble dispose aussi d’un comptoir vin à emporter. Rendez-vous sur le site vignoble1292.com.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com