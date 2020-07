Plus d'espace pour les piétons et les commerçants au Saguenay

Plusieurs commerçants attendraient ce moment avec impatience: des centres-villes qui donnent plus d’espace aux piétons et aux commerçants.

Une portion de la rue Racine, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, est maintenant accessible uniquement aux piétons. Ce vendredi jusqu'à 23h, la circulation est interdite aux véhicules entre les rues Bégin et Labrecque. Les commerçants peuvent s'installer sur le trottoir ou dans les espaces de stationnement. L'expérience sur la rue Racine se répétera les 10 et 17 juillet.

Du côté du carré Davis dans le secteur Arvida, dans l’arrondissement de Jonquière, l'aménagement d'une zone piétonne avance rapidement. Des espaces de stationnement sont aménagés pour les piétons afin de mettre de la vie.

«Le centre-ville est quand même ouvert à la circulation en sens unique. Il y a une grande terrasse qu'on est en train d’aménager», a expliqué vendredi Kate Savard, directrice générale de la Corporation centre-ville d’Arvida, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les préparatifs vont bon train. Des tables et des chaises ont été installées et des fleurs seront plantées. On souhaite permettre à plus de gens de profiter des commerces et de vivre une expérience durant la période estivale.

«Il y aura des activités, a ajouté Mme Savard. Si tous les commerçants y participent, ce sera intéressant et animé.»

Cette initiative est reçue positivement par les commerçants et par les clients. Cette situation est utilisée pour créer une synergie entre les commerçants.

«On a parlé pour faire des BBQ, peut-être même des méchouis. On serait fous de ne pas l'utiliser. Il faut faire des épreuves des opportunités», a dit Emmanuel Ross-Morrel, propriétaire de la Boucherie Davis.

Ces espaces piétons ne font pas l'affaire de tous. Dans le secteur de Kénogami, les commerçants ont décidé de ne pas mettre en place un tel projet.

«Nous, ici, c'est très passant pour le take-out. Il n'y a pas de stationnement à proximité», a dit Michel de Montigny, propriétaire du restaurant Chez Bébé.

L'espace piétonnier d'Arvida sera accessible aux citoyens jusqu'en septembre.