Quoi regarder à la télé samedi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 4 juillet:

«Hors-Québec»

Cette émission donne la parole aux nouveaux visages de la francophonie canadienne hors du Québec, en rencontrant des communautés qui se sont adaptées pour vivre dans leur langue et leur culture au quotidien. Samedi, 12 h 30, TVA.

«S'affranchir de l'image - Les nudistes se rhabillent»

À l'ère des réseaux sociaux, où règne le diktat des standards de beauté, le naturisme semble être une des initiatives pour contrer cette tendance et accepter son corps. Ce documentaire va à la rencontre de gens qui se moquent des standards corporels et accueillent la diversité. Samedi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Accros aux rénos»

Nicole Curtis poursuit les rénovations dans la maison 14 Mile de 1920. Elle veut y ajouter un cabinet de toilette. Va-t-elle réussir à donner un look original du début du siècle à ces pièces des années 50? Samedi, 13 h, CASA.

«Né un 4 juillet»

Blessé au combat durant la guerre du Vietnam et paralysé à vie, Ron Kovic (Tom Cruise), né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, revient au pays et s’engage dans un militantisme acharné contre la guerre. Samedi, 16 h 20, Cinépop.

«Manger»

Boucar Diouf part à la découverte des poivrons et piments cultivés sur le sol québécois. Leur consommation, et la diversité des espèces se sont développées au fur et à mesure de l’immigration. L’animateur rencontre aussi des producteurs de sauce épicée québécoise, un marché en expansion. Samedi, 17 h, Explora.

«Une saison au zoo»

On suit les soigneurs animaliers, vétérinaires, responsables d’hébergement ou encore jardiniers du Parc zoologique de la Flèche. Sabrina et Antoine doivent faire rentrer Tchanga, la femelle chat pêcheur que Cyril doit examiner. Aurore et Jeanne ont décidé de faire prendre un bain à une tortue anorexique car elles pensent que cela peut la détendre... Samedi, 18 h, TV5.

«Independence Day: Résurgence»

Vingt ans après leur défaite contre les humains, les extraterrestres menacent à nouveau la terre. Pour se protéger, toutes les nations ont collaboré à un programme de défense colossal. Avec Liam Hemsworth et Jeff Goldblum. Samedi, 18 h 30, V.