Restructuration importante chez l’Impact de Montréal

La pandémie de COVID-19 a déjà engendré une grande restructuration auprès du Groupe CH et voilà qu’un sort semblable vient toucher l’Impact de Montréal en vertu des revenus qui ont forcément diminué.

«En raison de la situation dans laquelle le club a été plongé depuis la mi-mars, l’Impact a dû procéder vendredi à des mises à pied permanentes et quelques mises à pied temporaires dans certains services de l’organisation, a confirmé la formation montréalaise, dans une déclaration officielle fournie par courriel. Les décisions ont été difficiles à prendre et mûrement réfléchies. Depuis le début de la pandémie, l’organisation et ses propriétaires ont été loyaux envers l’administration et n’avaient fait aucun licenciement et aucune réduction salariale, et ce, malgré la situation difficile. Toutefois, nous sommes désormais dans un nouveau contexte économique, où les revenus ont grandement diminué.»

Parmi les mises à pied, le départ de Philippe Eullaffroy, directeur de l’Académie de l’Impact, a été confirmé. Celui-ci était un employé de longue date avec l’Impact. Encore il y a deux semaines, il commentait avec enthousiasme l’embauche par le grand club de deux nouveaux produits de l’Académie, soit Keesean Ferdinand et Tomas Giraldo.

«C’est toujours une fierté et on ne s’y habitue jamais, avait-il déclaré dans une vidéo publiée par l’organisation. Plusieurs ont participé, à leur façon, à leur développement et à leur épanouissement afin de les amener à ce premier contrat.»

Une nouvelle réalité

Eullaffroy, comme quelques collègues de l’Académie, ont maintenant été remerciés dans un contexte où, faut-il le préciser, les temps sont durs dans le monde du sport et du divertissement. D’autres secteurs, pas seulement en lien direct avec le côté sportif, ont par ailleurs été touchés chez l'Impact.

«Ces changements ne sont pas dûs uniquement à ces répercussions financières, a précisé l’organisation de l’Impact. Il s’agit d’une restructuration de nos effectifs pour surmonter cette nouvelle réalité qui nous frappe en 2020 et que nous allons devoir affronter dans les années à venir.»