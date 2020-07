RIDEAU ROUGE amasse 60 000$ pour la Fondation du Cégep de Sainte-Foy

La première édition de la Soirée RIDEAU ROUGE au profit de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, malgré son annulation en raison de la pandémie, a réussi à amasser 60 000$ grâce au soutien d’entreprises et de particuliers qui ont accepté de convertir leur commandite ou la valeur de leur billet en dons.

Ce montant permettra à la Fondation de poursuivre sa mission en contribuant à la persévérance scolaire, à l’excellence et à la réussite de la communauté étudiante de cet établissement d’enseignement.

La Fondation et son conseil d’administration accueillent avec une grande gratitude cet élan de solidarité en cette période exceptionnelle et remercient chaleureusement tous les donateurs, dont SSQ Assurance et son président-directeur général Jean-François Chalifoux, président d’honneur de l’événement.

«Cette générosité venant des partenaires et de la communauté, incluant plusieurs membres du personnel du Cégep de Sainte-Foy, rend fiers tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à l’organisation de cette soirée qui a été annulée à cinq jours de l’événement. Cette somme permettra d’offrir de nombreuses bourses d’études et de soutenir des projets pédagogiques, sportifs et culturels », se réjouit la directrice générale de la Fondation, Sonia Lefrançois.