Sa liberté lui est refusée

Malgré des garanties sérieuses offertes à la cour, le juge Louis Dionne a refusé de remettre en liberté une jeune femme de 25 ans accusée de meurtre au 2e degré.

Mardi dernier, Mélissa Webb a subi son enquête sur remise en liberté après que son avocat, Me Sébastien St-Laurent, eut déposé une requête pour être entendu devant la Cour supérieure.

La preuve, frappée d’une ordonnance de non-publication, a donc été exposée au magistrat de façon sommaire, puis l’avocat de la jeune femme a proposé au tribunal que sa cliente puisse suivre une thérapie fermée.

Une caution se disait également prête à prêter main-forte à la jeune femme qui ne possède aucun antécédent judiciaire.

« Preuve forte »

Dans sa décision écrite, le président du tribunal a rappelé qu’à « cette étape-ci des procédures », il n’avait pas à se « pencher plus en avant sur la crédibilité et la fiabilité des témoins », mais que « selon la narration des faits rapportés par la poursuite », la preuve à la fois directe et circonstancielle semblait « forte ».

Le magistrat a également souligné que l’accusation de meurtre au second degré était « l’un des crimes les plus sérieux au Code criminel » et que la peine minimale était « l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant dix à vingt-cinq ans ».

Rappelons qu’un mois après le meurtre de David Frigon, survenu le 30 septembre 2019 dans un immeuble de la rue Napoléon, dans le secteur Saint-Sauveur, Le Journal avait rapporté que le lieu où s’était joué le drame servait de point de vente pour les consommateurs de stupéfiants.