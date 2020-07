Un motocycliste succombe à ses blessures après un accident à Saint-Élie-de-Caxton

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON | Un motocycliste est mort vendredi après avoir été impliqué dans un grave accident plus tôt dans la journée à Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie.

L'homme de 60 ans, originaire de Shawinigan, a perdu le contrôle de son engin dans une courbe, alors qu'il circulait sur le chemin des Loisirs vers 14h.

Il a percuté le garde-fou, et lui et sa passagère ont été éjectés sous la force de l'impact. La femme a également été blessée, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Une fissure dans la chaussée pourrait être en cause dans cet accident.

Le décès de l’homme a été confirmé en fin de soirée par la Sûreté du Québec.