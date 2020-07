Une trentaine de rues partagées à Québec

La Ville a inauguré, vendredi, une série de nouvelles rues partagées qui laissent plus de place aux cyclistes et aux piétons.

La rue Raoul-Jobin, dans le quartier Saint-Sauveur, est l’une des sept rues qui deviennent partagées jusqu’au 15 octobre. La Ville a reçu 300 demandes de citoyens qui voulaient que la vitesse sur leur artère soit limitée à 20 km/h. Après une sélection des rues qui remplissent les critères, la Ville en a choisi 30 qui seront partagées d’ici la fin de l’été.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Pour l’instant, la signalisation y est plutôt «minimaliste», a convenu la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard. En effet, seul un panneau affichait la priorité aux piétons et aux cyclistes et annonçait la réduction de vitesse. Mais des policiers seront postés dans les prochains jours pour aviser les automobilistes des nouvelles normes.

Les autres rues dont des portions seront partagées sont la 113e Rue, la 3e Avenue Est, la rue Hélène-Boullé, la rue Marie-Guyart, la rue Saint-Gabriel et le Trai-Carré Est et Ouest.

Les pompiers festifs

Toujours dans la perspective de rendre la ville de Québec plus festive, les pompiers contribueront aussi à égayer l’été des citoyens, a annoncé vendredi le maire, Régis Labeaume. «Les pompiers vont devenir des vedettes», a-t-il rigolé. Les sapeurs se promèneront à travers la ville et installeront des îlots avec des jeux d’eau pour rafraîchir les enfants. Ils en profiteront pour faire de l’éducation et de la prévention. Une initiative dans laquelle le chef Christian Paradis s’est investi à fond, l’a félicité le maire.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

D’autres activités d’animation sont prévues cet été, comme des spectacles déambulatoires qui circuleront dans les quartiers et dont les résidents pourront profiter sur leur terrain ou de leur balcon. Les lieux visités seront annoncés quelques jours avant par des dépliants déposés dans les boîtes aux lettres.

De plus, 33 rues deviendront festives à certains moments, alors que la Ville a acquiescé à la demande des citoyens à la suite d’un appel qu’elle avait lancé. Les rues piétonnières sont maintenant bien implantées, et la municipalité, cette semaine, a étendu l’autorisation de consommer de l’alcool sur ces artères jusqu’au 30 septembre.