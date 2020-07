LÉPINE, Denise



Entourée de l'amour des siens, nous a quittés si rapidement le 2 juillet 2020, Mme Denise Lépine, à l'âge de 75 ans. Elle était la fille de feu Marie-Louise Perron et de feu Joseph Lépine. Elle était domiciliée à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-France Moisan (Sylvain Brousseau) et ses petits-enfants adorés: Justine et Victor. Elle était la sœur de feu Huguette Lépine (André Côté) et de feu Mariette Lépine (feu André Beaumont). Elle laisse également dans le deuil ses neveux: Jean-François Beaumont (Christine Bouchard) et Christian Beaumont (Michèle Dubé); son cousin Gilles Cantin (Hélène Cantin), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le mercredi 8 juillet à compter de midi, auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Les formulaires sont disponibles au bureau de la maison funéraire ou sur le site internet.