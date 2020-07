BRISSON, Marielle



Revenue en février dernier dans son Vieux-La Prairie natal et tout près de son magnifique clocher, Marielle Brisson est décédée le dimanche 21 juin, quelques mois seulement après le décès de sa compagne de vie, Laurette Massé. Fille d'Henriette Lamarre et de René Brisson elle laisse dans le deuil sa sœur Monique (feu Aubert Daigneault ) et son fils Frédériq Marquette (Linda Wolwertz), son frère Pierre (Pascale Routhier) et ses enfants Stéphanie, Jean-Sébastien et Delphine Brisson, sa belle-sœur Colombe (feu Gilles) et son fils Benoit Brisson, son frère aîné feu Roger, les membres de la famille Massé ses belles sœurs Lucille, Pauline et Louisette, ses cousins, cousines ainsi que parents et amis. Entrée en communauté à l'âge de 18 ans Marielle voulait poursuivre ses études afin de combler son désir d'apprendre et de développer ses qualités de pédagogue. Elle fit carrière dans l'enseignement, comme géographe, dans plusieurs couvents et écoles de la grande région de Québec. À la retraite, et avec une maîtrise en service social, elle s'est impliquée dans sa communauté et a travaillé à la mise sur pieds du Service d'entraide de Breakeyville.Un don, de votre part, à La Mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire serait fort apprécié. https://www.lamosaique.org/La direction funéraire a été confiée à la