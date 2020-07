Maurice Labeaume



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, le 26 Juin, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Labeaume, époux de feu Thérèse Bolduc et fils de feu Jean-Baptiste Labeaume et de feu Aurélie Boily.Frère de Thérèse Labeaume. Père de Régis, feu Jacynthe, Louison et Stéphane. Grand-père de Catherine, Laurent, Corinne, Kenny, Andréa, Florence et Olivier. Arrière-grand-père de Bérénice et Mathias.Il laisse également dans le deuil Gabriel Goulet, Daniel Murphy, Tamara Gurbis, Jacinthe Carignan, Hugo Racine, Olivier Brochu, Michel Parent, Louise Vien et Johan Burkes, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s.La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, de la Résidence Saint-Philippe et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les excellents soins prodigués.Si vous le désirez, un don à la mémoire de Monsieur Labeaume peut être effectué au Monastère des Augustines :https://www.jedonneenligne.org/lemonasteredesaugustines/DM/Votre don sera dédié aux soignants et proches aidants qui ont besoin d'un séjour de répit au Monastère pour reprendre leur souffle et à se ressourcer.