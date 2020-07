30 ans de la crise d'Oka: un face-à-face qui résonne

« Je m’en rappelle comme si c’était hier », lance l’ex-soldat immortalisé dans un célèbre face-à-face avec un Warrior lors de la crise d’Oka.

• À lire aussi: 30 ans de la crise d'Oka: la pinède d’Oka transformée en parc

Même près de 30 ans plus tard, Patrick Cloutier n’a rien oublié de la « tension à couper au couteau » de ce moment, devenu emblématique de la crise d’Oka.

Photo courtoisie

Personne ne le laisse l’oublier non plus, même si l’homme de 50 ans vit désormais à Mont-Louis, en Gaspésie, et qu’il a passé les 11 dernières années à travailler sur un brise-glace.

Lorsque des Autochtones ont érigé des barricades cet hiver sur des voies ferrées, d’abord en Colombie-Britannique, puis au Québec en solidarité, rappelant le début des tensions à Oka, son cellulaire s’est mis à vibrer.

« Pat, va falloir que tu y retournes », « Pat, ils vont avoir besoin de toi », lui écrivaient des amis à la blague par textos.

Lorsque le cliché passé à l’histoire a été pris le 1er septembre 1990, Patrick Cloutier marchait seul dans la forêt de pins du territoire autochtone.

Âgé de 20 ans, il avait refusé de rester à l’intérieur du convoi. Son supérieur lui avait donc dit d’avancer à pied, relate-t-il.

Il s’était ensuite trouvé seul devant une douzaine de Warriors. Immédiatement, il a levé les mains en geste pacifique.

Le face-à-face gravé dans la conscience collective québécoise s’est déroulé devant Brad Freddy Krueger Larocque.

Ce dernier le menaçait et le provoquait en anglais, une langue que Cloutier « comprenait à peine ».

Larocque, un Ojibwé originaire de la Saskatchewan, était venu en renfort de ses confrères mohawks.

Patrick Cloutier ressentait que ça n’irait pas plus loin, s’il gardait son calme.

« Ridicule »

À l’époque, le jeune militaire du Royal 22e Régiment trouvait « ridicule » que l’armée soit appelée en renfort dans un conflit ayant débuté pour un terrain de golf, en partie sur un cimetière autochtone. Il n’était pas en faveur du projet du maire d’Oka.

Patrick Cloutier se désole surtout de voir « qu’il n’y a pas eu de grands changements depuis 30 ans » dans les revendications territoriales des Premières Nations.

« J’ai un énorme respect pour ce peuple », dit-il, ayant côtoyé des Premières Nations dans l’Arctique lors de ses missions en brise-glace.

Avec les années, il s’est réconcilié avec l’énorme visibilité qu’a eue le cliché.

« Ça me fait un petit velours [...] J’suis fier que ce soit moi. Ils vont se rappeler de moi, calvasse, même quand je vais mourir », souffle-t-il en riant.

Brad Larocque vivrait toujours en Saskatchewan. Le Journal n’a pas été en mesure de lui parler.

Film porno

Après Oka, le militaire a été déployé en Bosnie. À son retour, ses frasques ont fait la manchette et lui ont valu d’être remercié des forces armées : consommation de cocaïne, délit de fuite en état d’ébriété et même un film porno qui parodiait sa célèbre photo.

« Encore aujourd’hui, je vis l’impact des décisions que j’ai prises. Mais ce n’était pas la faute de personne, c’étaient mes erreurs à moi », dit-il sereinement.

Il mène désormais un rythme de vie plus tranquille, après des années à s’exploser « comme une grenade ».

Il prend soin de ses parents âgés de 90 et 86 ans, et il a trouvé l’amour depuis maintenant 10 ans.

Patrick Cloutier suit aussi un programme avec les Anciens combattants pour l’aider à vaincre le stress post-traumatique et les vagues d’agressivité qu’il ressent toujours à la suite de son déploiement en Bosnie.

Le symbole d’un conflit non résolu

Photo courtoisie

Si son célèbre cliché reste toujours aussi évocateur 30 ans plus tard, c’est que le conflit « n’a jamais vraiment été résolu » à Oka, croit sa photographe.

« Ma photo représente encore cette tension », souligne Shaney Komulainen, qui couvrait la crise pour la Presse canadienne à l’époque.

Sur le coup, par contre, elle était loin de se douter que l’image deviendrait iconique. Elle ne savait même pas qu’elle avait pris la meilleure photo de la journée.

Les gens qu’elle croisait sur le terrain la félicitaient, mais elle ne l’avait toujours pas vue.

Si sa photo est devenue l’image de la crise, c’est notamment parce que le conflit n’a jamais fait d’escalade au-delà de la menace immortalisée dans le face-à-face, dit-elle. Personne n’avait été blessé ou pire, ce jour-là.

Dualité

Mme Komulainen aime aussi la dualité de l’image qui, selon elle, peut évoquer la menace des deux côtés.

Que ce soit le jeune soldat à la « face de bébé » devant un Warrior masqué ou le pouvoir militaire opposé à une rébellion.

La photographe admet qu’elle ne connaissait alors presque rien des enjeux et des défis des peuples autochtones.

« J’ai beaucoup appris après Oka », assure-t-elle.

Elle a notamment été secouée par le racisme envers les Premières Nations, qu’elle a pu observer en couvrant l’événement pendant plusieurs mois.

L’image a été bonne pour sa réputation comme photographe, mais un grave accident de la route quelques mois plus tard a mis fin à sa carrière, la rendant incapable de garder le rythme des longues journées sur le terrain.

Mme Komulainen reste aujourd’hui très fière d’être la photographe qui a immortalisé ce moment.