30 ans de la crise d'Oka: un litige qui traîne depuis trois siècles

L’opération policière du 11 juillet 1990 qui a coûté la vie au caporal Marcel Lemay n’était pas la première intervention musclée des forces de l’ordre en territoire autochtone.

• À lire aussi: 30 ans de la crise d'Oka: la pinède d’Oka transformée en parc

Quand le maire d’Oka, Jean Ouellette, demande l’intervention de la Sûreté du Québec (SQ) en juin 1990, la police faisait face à d’importantes critiques pour ses interventions « massives et répétées au sein de communautés » depuis des mois.

Un an plus tôt, à l’été 1989, la Commission des droits de la personne du Québec avait mis en garde contre les « effets pervers » de ces interventions. Mais son appel à l’apaisement n’a eu que peu d’effet.

Manifs réprimées

En septembre 1989, la SQ réprime des manifestations autochtones contre les coupes forestières dans le parc de La Vérendrye en arrêtant les véhicules conduits par des membres des Premières Nations sur la route 117 et en procédant à des arrestations musclées.

Peu de temps après, 10 mois avant la crise d’Oka, une cinquantaine de policiers de l’escouade antiémeute entrent dans Kanesatake au petit matin. Ils arrêtent sept personnes et saisissent l’équipement d’un bingo illégal.

Face à l’escalade de violence, l’Assemblée des Premières Nations (APN) du Québec et du Labrador réclame, à l’automne 1989, une enquête indépendante et publique sur les relations entre les communautés autochtones et la police.

« Le Québec intervient très facilement, très rapidement, et avec des forces policières démesurées. C’est la province qui agit avec le plus de violence au Canada. On ne croit pas que des communautés blanches accepteraient un tel comportement de la part de la police », dénonce Konrad Sioui, le chef régional de l’APN à l’époque.

Peu après, durant l’hiver 1990, Oka accorde un permis à un promoteur afin de réaliser un projet domiciliaire et d’agrandir un terrain de golf dans la pinède qui sépare Kanesatake du village.

En signe de protestation, les Mohawks érigent une barricade symbolique le 11 mars sur une route de terre, à l’entrée du boisé. Une guerre de mots s’engage.

La crise

Le 11 juillet 1990, la SQ tente de lever la barricade. C’est l’affrontement. En l’espace de 20 à 30 secondes, près d’une centaine de tirs fusent dans la pinède. Le caporal Lemay est atteint mortellement à l’aisselle gauche, précisément à un endroit non protégé par son armure anti-balle.

La SQ bat en retraite et l’armée canadienne est appelée en renfort. Un siège de 78 jours débute. Les guerriers campent sur leur position à Kanesatake et bloquent le pont Mercier dans le sud-ouest de Montréal. Des émeutes secoueront le pont tout l’été.

Une trentaine de personnes seront arrêtées en septembre. Cinq guerriers sont reconnus coupables d’actes criminels. Un seul purgera une peine de prison.

Le projet domiciliaire et l’agrandissement du golf ne verront jamais le jour.

▶ À l’arrivée de Jacques Cartier en 1535, les Mohawks de Kanesatake occupaient 689 kilomètres carrés de terres au nord-ouest de Montréal. Aujourd’hui, ils sont concentrés sur un kaléidoscope de terres représentant 12 kilomètres carrés imbriqués dans la municipalité d’Oka.

▶ En 1990, environ 828 hectares de terres constituaient la base territoriale de ce que l’on désignait comme étant la « Réserve indienne de Kanesatake », bien que le secteur n’ait pas le statut juridique de réserve. Ce territoire est divisé en 47 parcelles, 20 dans la paroisse d’Oka et 27 dans le périmètre urbain du village d’Oka, séparées les unes des autres et traversées de chemins et routes municipales sur lesquels les Autochtones n’ont pas le contrôle.

Chronologie

Source : Ressources naturelles Canada

Le gouvernement et la communauté mohawk de Kanesatake sont enlisés dans un litige territorial vieux de trois siècles. À l’origine de la crise qui a secoué le Québec il y a 30 ans, cet imbroglio juridico-légal demeure irrésolu.

1676 Création, par les Sulpiciens, de la mission de La Montagne située au pied du mont Royal. Elle regroupe des Iroquois, des Hurons, des Algonquins et des membres de plusieurs autres nations.

1696 Afin d’éloigner les Amérindiens et de permettre aux colons de cultiver les terres, les Sulpiciens ferment la mission de La Montagne et ouvrent celle du Sault-au-Récollet, au bord de la rivière des Prairies.

1717 Le roi de France cède la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes aux Sulpiciens du séminaire de Saint-Sulpice, à condition notamment qu’ils créent une mission pour les Amérindiens du Sault-au-Récollet et assurent leur bien-être.

1721 Pour convaincre les Amérindiens de déménager vers la seigneurie, les prêtres leur promettent de leur donner des terres. Ils acceptent et se répartissent entre plusieurs villages iroquois, huron, algonquin et nipissing.

1854 Les Sulpiciens vendent bon nombre de lots de l’ex-seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes à des Blancs. Les Iroquois continuent à revendiquer les terres de l’ancienne seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes qui leur ont été promises.

1875 Création de la municipalité de l’Annonciation d’Oka, en partie sur les terres de l’ancienne seigneurie.

1911 Le Conseil privé de Londres confirme le titre de propriété des Sulpiciens sur la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes. Peu après, les prêtres, qui avaient déjà vendu la majeure partie des terres de la seigneurie, mettent en vente les terrains qui leur restent, sauf ceux où sont établies les familles mohawks.

1945 Le gouvernement fédéral achète aux religieux les terres occupées par les Amérindiens depuis le XVIIIe siècle. Kanesatake n’obtient toutefois pas le statut de réserve.

1975 Les Mohawks de Kanesatake, de Kahnawake et d’Akwesasne déposent une revendication territoriale globale auprès du gouvernement fédéral. Elle est rejetée. Le Conseil de Kanesatake déposera une revendication particulière en 1977, qui sera elle aussi rejetée en 1986.

1984 La Cour suprême statue que le gouvernement fédéral a l’obligation légale de protéger les intérêts des peuples autochtones dans la gestion de leurs terres. C’est ce qu’on appelle la « responsabilité fiduciaire ».

1990 Des affrontements opposent les Amérindiens aux forces de l’ordre. À la suite de la crise, le ministre des Affaires autochtones du Québec, John Ciaccia, recommande à Ottawa d’acqué-rir les 97 acres de terrains à l’origine du conflit et de les rendre aux Mohawks de Kanesatake. Le gouvernement fédéral refuse.

1994 Ottawa achète des propriétés appartenant à des Blancs et autorise les Mohawks à y demeurer.

2008 Ottawa reconnaît officiellement que les Mohawks ont été privés de leurs droits sur le territoire de la « commune » vendue par les Sulpiciens. Le gouvernement fédéral reconnaît avoir failli à son obligation de fiduciaire. Des négociations s’ouvrent.

2019 Le promoteur Grégoire Gollin offre de céder 60 hectares de terrains aux Mohawks. Il offre également de vendre à Ottawa 150 hectares de terrains vacants afin qu’ils soient transférés aux Amérindiens.