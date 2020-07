HAMELIN, Guy



À la Maison Michel-Sarrazin, en ce dimanche 21 juin 2020, jour de la fête des pères, nous a quittés M. Guy Hamelin à l'âge de 75 ans. Il était le papa bien-aimé de Guylaine.La famille recevra les condoléances, en présence des, au, de 13 h 30 à 15h 30.Il est allé rejoindre l'amour et la complice de sa vie Paulette Beaudin, partie à peine 14 mois plus tôt. Il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Camille Lapierre); ses frères et sœurs: Armande (Lucien Robitaille), Lisette (feu Prime Racine), feu Claude (Claudette Michaud), Yvon, Denis (Louise Bélanger), feu Gilles, feu Hervé; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudin: Françoise (feu Réal Roy), Paul (Cécile Dignard), Donald (Sara Boufalja), Edmond, feu Fernand (Gyslaine Gauthier), feu Alexina (Claude Morency), Doris (Richard Bisson), Ginette (Jocelyn Darveau), Johanne (Gilles Jobin), feu Aurèle, feu Carmelle (Feu Robert Plamondon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC La Source (Sud), soutien à domicile, équipe des soins palliatifs et particulièrement au Dre Anne Paquette pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Tous ensemble, ils ont fait un travail remarquable! Merci également à la merveilleuse équipe de la maison Michel Sarazzin d'avoir été à la hauteur de leur réputation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, Qc G1T 1P5, tél: 418 687-6084, télécopieur: 418 687-0923, courriel: fondation@michel-sarrazin.ca, www.michel-sarrazin.ca.