TREMBLAY, Jean-Guy Alexis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec, le 16 juin 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Alexis Tremblay, époux de madame Lise Breton, fils de feu madame Béatrice Corriveau et de feu monsieur Henri Tremblay. Il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances auL'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Carl (Nathalie Lapierre) et Isabelle (Denis Olivier); son petit-fils : Marc; ses sœurs : Lynn et Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay et Breton; ainsi que son ami Jasmin Audet, ses anciens collègues professeurs et de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, les bons soins prodigués ainsi que pour leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Donnez à la Néphrologiewww.fondationduchudequebec.org/les-causes/