PATRY, Raymond



À l'Hôpital Jeffery-Hale, le 26 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond Patry, époux de feu dame Louise Fortin. Il était le fils de feu monsieur Roméo Patry et de feu dame Gemma Pelletier. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline et Isabelle; ses frères et ses sœurs: Denise (feu Jean-Marc Blouin), feu Huguette (feu Normand Plante), Jacques (Aline Dorion), Daniel (Hélène Bussières), Francine (feu Guy Gingras), Jean-Charles, Richard et Hélène (Réjean Gagnon); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Fortin: Gilles (Marielle Drolet), Pierrette et feu Micheline (Robert Bussières); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'Hôpital Jeffery-Hale pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666 ou au www.cancer.ca.