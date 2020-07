BOUFFARD, Roger



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Bouffard, époux de dame Mariette Chabot. Né à Lac-Etchemin, le 20 avril 1936, il était le fils de feu dame Adrienne Veilleux et de feu monsieur Georges Bouffard. Il demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances, en présence des cendres, àde 9 h à 10h45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Manon Daigle), Christian (Nicole Gallant), feu Chantale; ses petits-enfants: Vanessa, Julie, Michael, Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: Jordan et Maïka; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: feu Louise, Jocelyne (Jean-Guy Desgagnés), France (Lucien Paradis), Diane, Gérard (Mariette Beaudoin), Yves (Lucie Miville); de la famille Chabot: feu Maurice (feu Réjeanne Fortin), feu Marie-Paule (feu Raymond Fournier), Cécile (Yvon Gilbert); sa filleule Marie Desgagnés; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s des quilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de