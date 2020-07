BOUCHARD, Murielle



Le 18 juin est décédée à Québec dame Murielle Bouchard. Elle a été l'épouse en premières noces de feu Marcel Pidgeon. En secondes noces de feu docteur Joffre-André Gravel, chirurgien. En troisièmes noces de feu docteur Claude Allard, chimiste.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil son fils adoptif le docteur Jean-François Pidgeon, chirurgien. Ses charmantes nièces: Christine Savard (Daniel Noël) et Chantale Savard (Louis Brassard), leurs enfants: Philippe et Corinne Noël, Anne-Louise, Claudia et Justine Brassard ainsi que son neveu Claude Savard (Murielle Beaulieu) et leurs enfants Myriam et Martin Savard. Ses belles-filles; les docteures Francine Allard (Guy Gauthier) et Hélène Allard (Jean-René Roy) ainsi que les enfants de Francine: Simon, Marie-Hélène et Geneviève, plusieurs autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle était la sœur cadette de feu Lorraine (feu Me Albert Champeau) et feu Évelyne (feu Jean Savard). Selon ses volontés, elle a été incinérée. À sa demande, les cendres seront transportées au Cimetière Notre-Dame-des- Neiges où une brève cérémonie aura lieu dans l'intimité. Elle désirait saluer une dernière fois ses fidèles compagnes de travail avec qui elle a partagé ses matinées pendant vingt-cinq (25) ans au Centre hospitalier Courchesne et son amie de toujours Michèle Dionne Lessard.