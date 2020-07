CÔTÉ, Denyse Chevalier



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Denyse Chevalier, épouse depuis 65 ans de monsieur Armand Côté, fille de feu madame Lucienne Drolet et de feu monsieur Omer Chevalier. Elle demeurait à Québec.Elle est allée rejoindre sa fille Marleine et ellelaisse dans le deuil son époux Armand; ses enfants Guylaine et Michel (Sylvie Riverin); sa petite-fille Sonia Lepage et ses enfants Sarah-Ève, Pénélope, Oceann et Nathan; sa sœur Françoise Labrecque; ses beaux-frères Raymond Côté, Jacques Côté (Armande Babin) et Robert Pagé; ses belles-sœurs Yolande Côté, Micheline Côté et Huguette Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(es). Nos sincères remerciements au personnel soignant du 7e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Avant tout les enfants, téléphone : 1-800-361-8453, site web : https://www.avanttoutlesenfants.ca/faire-un-don?lang=fr .