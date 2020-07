DURAND, Abbé Roland



À la résidence Cardinal-Vachon, le 21 juin 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé l'Abbé Roland Durand, fils de feu monsieur Georges-Oscar Durand et de feu dame Herva Linteau. Il demeurait à Québec. L'abbé Durand a été ordonné prêtre le 11 juin 1950. Il a inauguré son ministère presbytéral à la paroisse de Saint-Vital de Lambton. Par la suite, il est vicaire à la paroisse de Sainte-Marie de 1954 à 1956 d'où il part pour une année d'études à Paris. À son retour, en 1957, il est nommé à la paroisse de Saint-Malo et en 1960 vicaire à Saint-Pascal-de-Maizerets. En 1966, il est prêté au diocèse de Charlottetown. En 1967, une nouvelle mission l'amène au St-Lawrence College. L'année suivante, il est aumônier à l'école Saint-Vallier de la C.E.C.Q. tout en étant desservant à Saint-Gabriel de Valcartier. De 1973 à 1980, il est animateur de pastorale à la C.E.C.Q. et au Centre François-Charron de 1980 jusqu'à sa retraite en 1992. Tous se souviendront de sa présence sur les ondes de la radio à une certaine époque.Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Rolande Rochon (feu Paul-Émile Durand) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, qui l'ont précédé : Robert (Carmelle Renaud, Yvette Larochelle, Madeleine Dwane), Gaston (Marie-Claire Audet), Annette (Louis-Philippe Blanchet), Georgette (Hilaire Mercier), Jean (Julienne Bastien), Fernande (Marc Côté) et Léo (Yvette Boutet). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Cardinal-Vachon pour la qualité des soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.