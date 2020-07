ROMPRÉ, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 12 juin 2020, à l'âge de 71 ans, des suites de la Covid-19, est décédé monsieur Michel Rompré, époux de madame Lucette Lemyre, benjamin de feu Damase Rompré et de feu Gertrude Camirand. Il était natif de Saint-Anne-de-la-Pérade.Avocat retraité du Ministère des Affaires Municipales, Gouvernement du Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette, sa fille Geneviève Rompré (Samuel Lacroix), sa fratrie: Jean (feu Jeannette Gauvin), Pierre (Denise Côté), feu Rita (feu Gérard Tessier), feu Edouard, Marc (feu Raymonde Guertin), André (Marielle Jacob), feu Claire (feu Hugues Laquerre), Clothilde (feu Claude Galarneau), Louis (Lise Douville), Marie (Gilles Rousseau) et Françoise (Maurice Houde); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lemyre: Normand, Marcelle, Céline (feu René Gélinas) et Lucie (Paul Desfossés); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.