ST-HILAIRE, Michel



À sa résidence, le 19 mai 2020, est décédé paisiblement à l'âge de 76 ans, monsieur Michel St-Hilaire de St-Sylvestre, époux de Véronique Payeur. Il résidait auparavant à Donnacona. Il était le fils de Simone Morin et de Télesphore St-Hilaire. Il laisse dans le deuil outre son épouse Véronique Payeur, ses enfants: Hélène, Annie (Sébastien Tessier), Simon (Marie-Hélène Roy); ainsi que ses petits-enfants adorés: Anabel, Marine, Livia et Samuel. Il laisse aussi dans le deuil, ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères: feu Guimond (Madeleine Breton), Ghislaine (Normand Croteau), Francine (Robert Drouin), Alain (feu Ginette Bélanger), Gaston (Brigitte Guay), Marie (André Fortin), Sylvie (Robert Poulin). De la famille Payeur: Louise (Raymond Levallois), feu Bernadette (Benoit Côté, Louise Boudreau) et Rita. Il laisse également dans le deuil sa tante Thérèse, plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille vous accueillera à lale vendredi 10 juillet de 19 h à 21 h 30, le samedi 11 juillet de 9 h 30 à 10 h 20. Le tout se déroulera selon les normes de la Santé publique.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (www.fondationduchudequebec.org) ou à la Société canadienne du Cancer (www.cancer.ca). La famille remercie le Dr Pierre LeBouthillier et l'équipe de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur humanité et leur professionnalisme. La famille tient à souligner également les excellents soins prodigués par la Dre Johanne Frenette du Centre médical de Donnacona. La direction des funérailles a été confiée à la