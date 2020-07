LACHANCE, Gilberte



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 28 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Gilberte Lachance, fille de feu monsieur Roch Lachance et de feu dame Gabrielle Mercier. Elle demeurait à Québec.suivi de l'inhumation au cimetière St-Charles. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Pierrette (feu Clifford Laroche) et Jean-Marie (feu Ghislaine Lafrance); ses neveux et nièces: Réjean Lachance, Alain, Jean, Marie-Lise, Denis, Marc Laroche, Stéphane Lachance, Josée Lachance, Carl et Éric Lachance; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.