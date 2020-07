STEWART, Glenn



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain de notre fils et frère bien-aimé Glenn Stewart le 23 juin 2020, à l'âge de 51 ans. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses parents: Bob et Mamie Stewart; ses sœurs: Donna et Suzanne; son oncle et sa tante Brian et Barbara Stewart; son oncle John Douglas MacDonald, ainsi que ses nombreux cousins, amis et collègues de travail.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fraser Recovery Program, 675, avenue Marguerite-Bourgeoys, bureau 300, Québec, QC, G1S 3V8, https://thefrp.informatique.ca ou à la fondation Saint-Brigid's Home, 1645, chemin St-Louis, Québec, QC, G1S 4M3, https://www.jhsb.ca/en/chsld-saint-bridgids