THERRIAULT, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Therriault, fille de feu Joseph Arthur Therriault et de feu Marie Blanche Filteau. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roméo (feu Carmen Bolduc), feu Gérard (feu Laurette Plante), Gilberte (feu Lucien Huot), feu Roger (Marie-Paule Vézina), feu Gaston (Michelle Leblanc), feu Rolande (feu Robert Bergeron), feu Marcel (Cécile Bergeron), feu René (Lucille Vincent), Philippe (feu Claudette Ménard) et feu Claudette; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.