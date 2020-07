DOMPIERRE, Gaston



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 30 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Dompierre, conjoint de dame Micheline Boiteau. Il était le fils de feu dame Irène Bolduc et feu monsieur Lauréat Dompierre. Monsieur Dompierre était un retraité de TVA Québec. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.Gaston est allé rejoindre son fils Martin et laisse dans le deuil outre sa conjointe Micheline; ses filles : France (Guy Poliquin) et Josée (André Bergeron); ses petits-enfants: Keven et Maxim (Alexandra Tournier) Poliquin, Alexandre et Félix (Gabrielle Morneau) Bergeron, Alexis et Gabrielle Dompierre; ses arrière-petites-filles : Élie et Alyson. Les enfants de sa conjointe : Isabelle et Simon Drolet; les petits-enfants de sa conjointe Thomas et Juliette. Il était le frère de: feu Thérèse, feu Georges (feu Colette McClish), feu Roger (feu Antoinette Tremblay), feu Paul-Eugène (Jacqueline Poulin), feu Armand, feu Jacqueline (feu André Leclerc), feu Léopold (Yvonne Poulin), feu Lucille (Pierre Déry) et feu Jean-Guy. Il laisse également dans le deuil la famille Boiteau; André (Lyse Lessard), Louise (Guy Audy), Jacques (Gaétane Lainé), Linda (François Hébert) et Nathalie (Christian Dion), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, dont son amie du patin, Denise. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués et en particulier Laurie et ses collègues de l'unité (Le Bosquet) ainsi qu'à Jade qui l'a accompagné à son dernier repos. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Québec) G1K 6M7, téléphone : (418) 524-2626, https://www.gilleskegle.org/.